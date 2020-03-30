紐約州破千死！中央公園變「野戰醫院」　急搭白帳篷容納68張病床

▲紐約市的中央公園改為「野戰醫院」。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，確診數超過14萬，尤其紐約州更成為重災區，該州不到1個月就報告至少1000例死亡。來到紐約市中央公園東梅多（East Meadow），有關救援單位也開始臨時興建野戰醫院，預計容納68張病床，市長白思豪（Bill de Blasio）希望能於31日對外開放。

《美聯社》報導，紐約州新冠肺炎累計死亡人數29日超過1000，距離該州首次發現病例後才不到一個月；而光是在紐約市，29日晚間就報告總共776死。根據NBC，紐約面臨龐大醫療壓力，工作人員已於周末在中央公園「東梅多」草坪搭建白色帳篷；白思豪29日表示，他希望這座擁有68張床位的「野戰醫院」於31日開放。

據了解，有關單位將分配更多醫師、護理師、實驗室技術人員與其他職員，前來協助管理這座野戰醫院。事實上，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）早在10日就宣布在新羅謝爾（New Rochelle）設立隔離區，關閉當地的學校與教堂。白思豪也於15日下令關閉紐約市的學校。

▲工作人員進行作業。（圖／路透）



白思豪表示，他已要求聯邦政府4月1日以前給予400多台呼吸器。他還警告，若沒有獲得幫助，紐約市一周內就會用完口罩、長袍與其他醫療用品。

白思豪預計，現在還不是最糟糕的時期，紐約市的病例高峰期可能還需要兩到三周的時間才會到來。他要求美軍協助，分配更多醫護人員前往該市。古莫29日則說明，超過7萬6千名醫療的專業人員自願提出加入抗疫戰線，其中許多人是近期的退休者。

紐約市中央公園的野戰醫院是由一個基督教福音派慈善組織負責，工作人員開來卡車，裡面裝著帳篷、病床、防護裝備與10台呼吸器。紐約市當局則提供相關協助與進行協調。

▲中央公園可見多個白色帳篷。（圖／路透）



除了紐約市的中央公園要興建醫院，另一方面，美國海軍「安慰號」醫院船（USNS Comfort）也預計30日抵達該市，船上有1000張病床、12間手術室還有醫療人員，不過這艘船旨在治療非新冠肺炎的患者，希望能減輕紐約市醫院的負擔。

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