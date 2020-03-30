坐13小時車趕到上海搭機！　湖北台人感嘆：不走，不知道下批什麼時候

▲第三批武漢台商包機返台。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者沈朋達上海29日電

湖北「類包機」29日晚搭載153名台灣人回國，不少人耗費鉅資、披星戴月長途奔波趕往上海搭機，對此感嘆不已。其中有陸配表示，自己也是台灣人，希望國人不要把他們視為病毒。

為接回因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而滯留湖北的台灣民眾，政府洽請中華航空安排29、30日各一架定期航班協助接返。首班「類包機 」今晚8時許自上海浦東國際機場起飛。

為了踏上歸途，許多滯留湖北的台人這兩天日夜兼 程，趕來上海。70歲的王姓男子家住高雄，1月19日和 妻子回湖北孝感的應城市探親，沒想到遇上疫情封城， 過了一個最漫長的年節。

王姓男子說，大約在4天前接獲這次航班的消息， 但湖北和上海相距近1000公里，加上自己年紀已大，身 體狀況不好，一度猶豫要不要長途跋涉過來。但妻子說 ，「這次不走，不知道下一批（包機）什麼時候才來」 ，兩人最終決定一起踏上歸途。

湖北雖已解封，但鐵路售票系統顯示，近幾天的車 票都已售罄，加上國內班機今天才恢復，公路交通成為 台人來上海唯一的選擇。 王姓男子說，由於大家住得分散，加上缺乏政府居 中協調，難以一起坐客運來上海。

據他所知，多數人都 是自己包車成行。他、妻子和另一名同鄉3人，共花了 3000元人民幣（約新台幣1.28萬元）和13個小時的車程 ，才來到上海。 他說，一路下著大雨，途中還撞見車禍，整趟路程 都提心吊膽。

家住台南的李姓男子帶著小學5年級的兒子，在1月 底回到太太的娘家湖北恩施。一家三口登記的是明天的 航班，但因擔心沿途有太多不確定因素，決定提前在28 日上午8時出發。

▲新冠肺炎上海。（示意圖／路透）

拿出導航地圖，李姓男子的岳家距上海1400多公里 ，老丈人和大姨子擔心路途太遠，決定輪流開車，把一 家人送到上海，上午8時出發，抵達上海已是隔天凌晨3 時。 「等著等著都快看不到希望了」。

李姓男子的妻子 說，「能早一天回去是一天」，一家人排上今晚班機的 候補。 受困圍城，讓一家人的生活大受影響。5年級的兒 子回不了台灣上課，老師把每天的教材和作業用Line傳 給李姓男子，「但說實在，有些課程我也不懂，只能盡 量教，讓他不要落後太多」。

李姓夫婦平時在市場工作，租了3個攤位，這段時 間無法開工，租金還得照繳；加上年前新買的貨車車貸 ，家裡經濟相當吃緊。 「現在只想趕快回台灣，趕快隔離（14天）出來， 然後上班賺錢，只能這樣了」，李姓男子說。

李妻則說，看到有位陸配先前回台後被網友肉搜， 質疑沒有居家隔離，開的麵店還被抵制，這讓她有點心 寒。自己的家在台灣，也是台灣人，希望國人不要把他 們視為病毒。（編輯：邱國強）

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