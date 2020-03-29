台南啟動全國首座智慧電池回收機　黃偉哲擔任回收「首投族」拚環保

▲台南市環保局啟動全國首座智慧電池回收機，市長黃偉哲等人擔任回收「首投族」，鼓勵大家將廢電池投入智慧回收機拚環保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為推動多元化資源回收，今年率先全國於迷客夏台南華平店設置「ECOCO智慧電池回收機」，讓電池回收更智慧有效率，可投入圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池等，智慧電池回收機就會自動辨識與分類。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲29日來到迷客夏華平店，與市議員蔡筱薇、李啟維一同擔任電池回收「首投族」，鼓勵大家將廢電池投入智慧回收機，確實回收避免亂丟造成環境汙染。

黃偉哲市長表示，電池體積小易誤丟造成環境汙染，有毒物質滲入土壤、進入食物鏈將影響人體健康，希望透過「ECOCO智慧電池回收機」讓電池回收更有趣、有效率，並結合回收點數換取店家優惠、消費折扣等好康，製造更多誘因吸引民眾參與，讓做好回收工作成為市民朋友生活的一部份；黃市長非常感謝ECOCO公司、和全豐光電及迷客夏等企業推動、研發綠色科技，為環境保護盡社會責任，南市府未來也將與企業界密切合作，無論電池、鋁罐、寶特瓶等回收，將研議更多地點設置智慧回收機台，期許台南成為環保城市先鋒。

環保局表示，2018年首創結合台南店家設置14處ECOCO智慧回收投瓶機，以有趣的投瓶方式結合點數兌換折抵優惠活動，鼓勵民眾回收瓶罐，獲得極大肯定；根據環保署統計，全國每年使用約14,247公噸一次性乾電池，一年回收廢電池約6,554公噸，估計每年仍有7,693公噸廢電池被當一般垃圾棄置於環境，大量的廢舊電池如回收處理不當，將會給環境帶來嚴重危害，因電池中含有汞、鋅、錳、鉛等重金屬，四處流失將嚴重污染水源和土地，因此用過的廢電池千萬別亂扔，家戶回收放資源回收車前，要記得跟一般回收物分開。

4月30日前於ECOCO任一站點使用ECOCO點數20點列印一張「E起防疫券」， 即可憑券至迷客夏華平店換取一份「防疫用品組」（乾洗手凝露及N95口罩，限量 600份），還可以點數換迷客夏飲品折扣，歡迎市民朋友一起來做環保換好康。

►75%酒精的乾洗手來啦！