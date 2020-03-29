時力民調「79.9％挺陳時中續任」　民眾黨：不淪為大黨的側翼

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對新冠肺炎議題國人是否滿意政府表現，時代力量29日公佈最新民調，總指揮官陳時中獲得79.9％支持續任。對此，民眾黨發言人楊寶楨29日回應，民眾黨身為在野黨，仍會持續做好理性監督執政黨的職責，秉持著「中道力量」的理念，不會淪為大黨的側翼。

民眾黨日前在臉書發文主張「換時中」，表示應讓行政院長蘇貞昌擔任指揮官，引來外界質疑，連身兼黨主席的台北市長柯文哲都反對，表示「一道菜不好吃就要換掉整個廚房嗎？」如今時代力量公佈最新民調，防疫總指揮陳時中獲得79.9％支持續任，民眾對目前防疫成效普遍表示肯定。

對此，楊寶楨表示，感謝時代力量的民調數字反饋和建議，「時代力量是我們在立院的前輩，累積相當多問政經驗，民眾黨會虛心受教」。

楊寶楨說，「我們也同樣感謝及肯定中央部會在這段期間的防疫成果」，而台灣民眾黨身為在野黨，仍會持續做好理性監督執政黨的職責，秉持著「中道力量」的理念，不會淪為大黨的側翼。

楊寶楨強調，民眾黨團短短1個多月其實也提出許多法案，包含倡議18歲公民權、納入監督機制於紓困預算中，以及提出民眾黨版本的國土計劃法修正案等等，期許能結合台北經驗，加上因地制宜，提出適宜全國性的法案，展現我們的監督力和實現改革的能力。