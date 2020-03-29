時力民調／近8成民眾挺陳時中續任指揮官　紓困案減稅最有感

▲時代力量舉行記者會，智庫針對行政及立法表現，新冠肺炎相關議題及台灣未來展望進行民意調查。（圖／時代力量提供）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量29日公佈最新民調，針對新冠肺炎議題國人是否滿意政府表現，調查顯示，總指揮官陳時中獲得79.9％支持續任；另外，對於紓困方案部分，41.1％的民眾認為減稅的幫助較大。

時代力量智庫近期針對行政及立法表現，新冠肺炎相關議題及台灣未來展望進行民意調查，結果指出，絕大多數的民眾認為肺炎疫情對台灣經濟影響非常大，而減稅是獲得最多支持的紓困方式。

民調指出，針對行政部門表現，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌分別獲得75.7％、74.9％的支持、防疫總指揮陳時中更獲得79.9％支持續任，凸顯民眾對目前的政府施政表現及肺炎防疫成效普遍表示肯定。

針對新冠肺炎疫情，有高達74.1％的民眾認為對台灣經濟的影響非常大，凸顯擴大紓困的必要性。而針對各項紓困措施，41.1％的民眾認為減稅的幫助較大，高於現金補助的38.2％，可作為政府擬定第二波紓困的重要參考。

針對各黨在國會的表現，除了民進黨團與行政部門同樣最獲民眾肯定外，在「監督行政部門」和「堅持公平正義」的面向上，時代力量分別以20.1％、19.6％位居第二，是最獲肯定的在野黨。經交叉分析發現，在監督行政方面，時代力量在20-29歲的年齡層得到32.0％的肯定，教育程度大學以上得到30.5％的肯定，都是所有政黨最高；而在堅持公平正義方面，大學以上有19.6％肯定時力表現，同樣是所有政黨最高。

此外，台灣護照上的China字樣，被國際以「一中原則」認定為新冠肺炎疫區，調查顯示，有74.3％的民眾支持將護照上的英文名字改為Taiwan，避免國人再度被誤認中國人。

最後，展望台灣未來20年的發展，有56.8％的民眾認為台灣會更好。至於哪些政策能夠讓台灣更好，民眾複選出「經濟成長」（53.5％）和「勞工保障」（35.9％）兩項，顯見經濟持續成長之餘，民眾最關心的是勞權。交叉分析發現，除了經濟成長，20-39歲認為勞工保障較重要（39.7％），而40歲以上民眾則認為高齡照護較重要（37.4％）。

本次調查是委託趨勢民調，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，完成1,085份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

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