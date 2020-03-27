柯文哲打臉黨團「時中下貞昌上」　民眾黨：善意提醒

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨日前在臉書發文要「換時中」，主張應讓行政院長蘇貞昌擔任指揮官；儘管幕僚強調是要點出中央防疫規劃的矛盾之處，讓位階更高的行政院長主政讓各部會協調更順暢，但仍舊引來外界質疑，連身兼黨主席的台北市長柯文哲反對，表示「一道菜不好吃就要換掉整個廚房嗎？」對此，民眾黨發言人楊寶楨27日回應，「黨團對事不對人，也沒有所謂主席打臉黨團的狀況。」

台灣民眾黨日前在臉書PO文，針對滯留武漢台商的返台方式，陳時中表示「如果當地解封，台人可以自行回台」，但行政院長蘇貞昌卻「逆時鐘」給出「一定要包機返台」的相反答案。民眾黨建議蘇院長親自指揮，更能綜觀全局，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大。最重要的，是讓操勞多日的陳部長能喘口氣，將注意力全放在防疫措施上，以專業建構台灣的防疫城牆。

但此說法一出，被外界解讀為「時中下貞昌上」，不只民眾黨臉書專頁遭網友留言灌爆，一向被視為同為第三勢力盟友的時代力量，也在臉書上PO出自家民調，直指現階段民意都認為陳時中才是指揮官最適合的人選。隔天黨主席柯文哲甚至打臉，指當下看到貼文時有打電話到黨團詢問，並表態「一道菜不好吃，你就要把整個廚房換掉嗎？」，強調站在擁護中央的立場。

對此，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，感謝而且肯定中央防疫團隊和陳時中指揮官的努力與作為，「先前的主張裡面，完全沒有要撤換陳時中指揮官的意思」，只是針對整個體系與法制面進行監督，是對事不對人。

對於黨團和主席態度不一致的問題，楊寶楨強調，跟主席的溝通很順暢，「主席是善意的提醒不是打臉，也沒有切割的問題。」