新冠肺炎累298例、39例解除隔離　莊人祥：還有11人使用呼吸器

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計298例！根據中央流行疫情指揮中心統計，目前已有39人解除隔離。指揮中心發言人莊人祥指出，目前還有11例使用呼吸器，都在加護病房，但是哪幾例個案就不方便透露。

根據指揮中心統計，昨（28）日國內新增528例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計29,915例（含26,922例排除），其中298例確診（今日新增案284至298），分別為255例境外移入及43例本土病例。確診個案中2人死亡，39人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計645,244例確診，分布於177個國家/地區；病例數以美國119,748例、義大利92,472例、中國大陸81,439例、西班牙72,248例及德國48,582例為多；病例中29,854例死亡，以義大利10,023例、西班牙5,690例、中國大陸3,300例、伊朗2,517例及法國2,314例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。