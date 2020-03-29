影／第三批包機今晚起飛「登機返台流程曝光」　陳時中：靜待佳音！

記者趙于婷／台北報導

中國大陸湖北解封，但遭註記管制的台商，仍需搭乘包機回台，包機也將在29、30日晚間從上海起飛。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，會安排4位護理人員協助量體溫、著裝，下機後會再做發燒篩檢和採檢，再送到集中檢疫所。指揮官陳時中也冷靜表示，靜待今晚佳音，希望可以順利，讓大家都進入安全狀況。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心協助安排以「類包機」模式接回滯留湖北的國人，根據海基會26日晚間發表聲明，12歲以上為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元。目前掌握今晚有440人搭機回台。

而包機航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾到上海搭乘，回台需集中檢疫14天。

莊人祥也在記者會簡單說明流程，會有4位護理人員會一起飛過去，但不會入境，在空橋時會量體溫、詢問是否有身體不適症狀，並協助著裝，而上機後會安排座位，下機後還會再做一次發燒篩檢和採檢，再送到集中檢疫所。