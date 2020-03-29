瞎掰大馬疫情太險峻「路邊埋屍」！　李正皓道歉了…千字文還原節目內容

▲李正皓在政論節目中，敘述馬來西亞疫情，被網友抓包與事實不符，臉書遭出征灌爆。（圖／翻攝關鍵時刻）



記者蔡文鈴／台北報導

前國民黨員李正皓近日在政論節目《關鍵時刻》發表馬來西亞新冠肺炎疫情的狀況，結果被馬來西亞網友抓包與事實不符，個人臉書遭到網友出征要求道歉。對此，李正皓28日晚間於臉書發表千字文還原節目評論片段，並表示，「我願意為大家情緒的不舒服抱歉。」

李正皓於3月24日播出的《關鍵時刻》中指出，馬來西亞因為防疫新冠肺炎實施大宵禁，警察抓犯人時要先幫犯人戴上口罩，因為擔心遭到傳染，而醫護人員因為防護衣不夠，用塑膠袋代替，還有因為確診而死亡的遺體太多，導致無法正常辦葬禮，只能在路邊埋屍體，李正皓感嘆，「難怪要封國，因為情況太險峻。」

然而這樣的說法受到當地網友不滿，批評李正皓要拿出良心來講話，為了收視率良心都給狗吃了，更在網路論壇上發動出征李正皓臉書要求道歉。

對此，李正皓28日晚間在臉書表示，「如果我的發言讓大馬的朋友不舒服，我也願意為大家情緒的不舒服抱歉。」

李正皓也回應網友質疑，其中針對關於醫院氧氣瓶的爭議，他解釋，影片內容是印尼的醫院，口述也是說印尼，沒提到馬來西亞，可能有些大馬的朋友只看到片段的資訊，相信看了完整版就知道氧氣瓶的影片片段跟大馬無關。

還有關於醫護人員防護資源不足的部分，，李正皓附上影片來源解釋，地點是馬來西亞的吉蘭丹醫院，因為個人的醫護裝備還沒來，吉蘭丹醫院的醫護人員使用垃圾袋作為防護衣。

最後，關於馬來西亞路邊埋屍的情形，李正皓附上影片連結解釋，這是馬來西亞的朋友在網路上分享，影片標題用馬來文撰寫：Pengebumian mangsa Covid-19 yang pertama di Malaysia.（馬來西亞埋葬第一批Covid-19 患者），證明自己並非憑空杜撰。

而網友質疑，影片場景並非路邊而是墓園，李正皓坦承，看到影片的當下確實沒有意識到是墓園，因為如果是墓園應該會有墓碑，但畫面中真的看不到墓碑，因此誤會，願意收回在路邊埋人的話，並且抱歉。

李正皓強調，在媒體前評論的原則是盡可能貼近事實、找出第一手的資訊來源，並且盡可能把資訊完整呈現在觀眾面前，如果確定的部分會下肯定句；「不確定的部分我會說我不確定或是不知道，而在我這段發言中我也謹守了這個尺度。」願意再次為造成大家情緒的不舒服抱歉。衷心希望包含馬來西亞與世界各國的疫情能夠趨緩，讓世界回到正軌。