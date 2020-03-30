官員貼超近+沒戴口罩！立委：應以身作則社交距離，取消非必要記者會

▲立委提及，官員們近距離接觸又沒戴口罩，應該以身作則實行「社交距離」。（圖／行政院提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多國家開始實行「社交距離」防疫，而台灣也將研擬相關措施，今（30）日立法委員洪孟楷在質詢中提到，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中等人昨日出席活動，多人近距離聚集且未戴口罩，認為「官員應該以身作則保持社交距離」，也應該取消非必要記者會。

洪孟楷今（30）日在立法院質詢衛福部常務次長薛瑞元，提到今天各大報頭版都寫到「社交距離」，但昨（29）日行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人出席活動，不但多人近距離接觸，而且「都沒戴口罩」，他認為「官員是否應該以身作則？」加上防疫時期，是否也該取消非必要記者會。

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另也有其他委員提到，關於官員家中有家人正居家隔離或檢疫，甚至是確診，是否也應多加留意，但這些官員還到處走、到處開會，甚至隔了很多天才被採檢，是不是成為一個防疫破口。還有委員說，要實行社交距離，應該從上下班分流、交通分流開始，包括在電梯裡多人共乘也不行。

而薛瑞元在稍早回應，衛福部將研擬「社交距離」措施，預計有3階段：會先「訂定指引，取得共識」，再來是「輔導推廣」，最後階段才會「針對不配合者開罰」。

▲衛福部常務次長薛瑞元今（30）日在立法院接受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）