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台灣虎航公布乘客守則：禁自行換位　機上廁所分流、全面停供餐點

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▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航公布旅客搭機應配合防疫措施，登機後，勿自行更換座位。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，配合中央流行疫情指揮中心28日記者會中明訂航空公司機組員因應防疫，台灣虎航表示，將依照相關作業指示，並再提升自我防護層級，以保障搭機旅客和員工的安全。

台灣虎航表示，以防疫及降低傳染風險為最高指導原則，現已全面停止供應機上雜誌、販售免稅品、機內餐飲等服務。此外，自4月1日起，將依照指揮中心要求，所有執勤機組員除了原本已穿戴之口罩與防水手套，將再加上護目裝備及防水隔離衣，以保障搭機旅客的安全。

請繼續往下閱讀...

機上廁所部分，台灣虎航自25日起，即已提前佈署並實施，藉由機上分流管制機組員及旅客的動線，降低交叉感染之可能。

菲律賓禁止台灣旅客入境　台灣虎航公告取消航班及退票辦法

▲旅客登機前要配合額溫測量，額溫超過37.5°C者或無法配合此項作業者，台灣虎航將無法提供載運服務。（圖／台灣虎航提供）

旅客搭機應配合之防疫措施：

1.發燒者、上呼吸道症狀或有疑似病症出現時，請暫緩搭機。
2.旅客自報到櫃檯開始、飛行途中直至離機，均應全程配戴口罩。
3.所有搭乘台灣虎航班機之旅客，登機前須配合額溫測量，額溫超過37.5°C者或無法配合此項作業者，台灣虎航將無法提供載運服務。
4.旅客登機前，台灣虎航提供旅客雙手噴灑酒精，且登機時，再發送每位旅客含酒精溼紙巾1片，供旅客搭機時消毒使用。
5.旅客亦可自備手套、隨身乾洗手液（需小於100ml）、酒精擦拭紙等，以保護個人健康。
6.登機後，請勿自行更換座位。
7.搭機過程中，如有身體不適症狀，請務必主動告知客艙員並配合座位安排及相關航空公司之防疫措施。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每趟飛行後，台灣虎航皆使用專業航空消毒劑（Calla 1452或Ardrox 1820）進行機艙全面消毒。（圖／記者蔡玟君攝）

機組員部分，每趟航班執飛前，皆由當班機長確認前、後艙組員沒有不適症狀，且額溫需於37.5°C以下才可執勤。每趟飛行皆原機往返，機組員不入境且配合指揮中心之規範，作好相關防護，航機內皆配有酒精消毒液，可供消毒使用。此外，前、後艙組員的排班皆間隔5天以上，以進行自主管理。

另外，台灣虎航所有航班於每趟飛行後，皆使用專業航空消毒劑（Calla 1452或Ardrox 1820）進行機艙全面消毒，除正常消毒程序外，均額外再加強執行客艙餐桌、扶手、艙頂行李箱櫃及廁所之消毒作業，維護旅客及機組人員健康。

台灣虎航強調，所有第一線運務人員已配戴口罩及防水手套，並配給專屬防疫包1組，內有隨身瓶酒精、口罩、手套、護目鏡等簡易防護裝備，且可隨時補充相關備品。台灣虎航近日也將於桃園機場櫃台完成壓克力防護板設置，以減少近距離的接觸及飛沫傳播，降低感染風險。

台灣虎航表示，為確保每位旅客的搭機安全及第一線同仁的健康，持續即時因應本次的疫情發展及主管機關公告之最新防疫政策調整各項服務，進而提高防疫層級，敬請所有旅客理解與配合。

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