川普簽《台北法案》　陸官媒：玩弄「以台制華」的政治把戲

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普26日正式簽署《台北法案》，引起中國大陸強烈反彈，陸官媒《新華社》29日發文批評，這部法案嚴重違背國際法和國際關係基本準則，除了再次暴露美方的驕橫與霸道，其實際效果注定是「竹籃打水一場空」。

新華社指出，翻開所謂的「台北法案」，不難發現美國玩起了「胡蘿蔔加大棒」的老把戲，「可能是當慣了『國際霸主』，美國妄圖用自己的國內法來阻撓其他主權國家尋求與中國關係正常化，這不僅站不住腳，更不得人心。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）



新華社提到，美國這部涉台法案背後的算計可謂惡毒，眾所周知，民進黨當局不僅不承認「九二共識」，還在島內推行形形色色的「台獨」活動，不斷挑戰一個中國原則，兩岸關係發展正遭遇挫折，「美國這時候再次為台灣當局站台撐腰，充分暴露了華盛頓把台灣問題當作籌碼，在兩岸間挑起事端、進而試圖牽制中國發展的險惡居心。」

新華社表示，近年來，美國多次出台涉台法案，持續對台軍售，不斷玩弄「以台制華」的政治把戲，試圖阻礙中國實現完全統一，擾亂中國的發展步伐，這些做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方多次表示堅決反對，「台獨」分裂勢力則「挾美自重」，甘當美國「以台制華」的馬前卒。

新華社強調，今日之中國，正在堅持和平發展、實現民族復興的道路上闊步前行，「兩岸統一的歷史大勢是任何人任何勢力都無法阻擋的，任何逆歷史潮流而動者，都應該醒一醒，早日認清這一現實。」

《台北法案》全名為《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），內容包含支持台灣參與國際組織；加強台美經貿關係；對採取嚴重行為來破壞台灣的國家，美國應考慮減少與其經濟、安全、外交上的接觸。