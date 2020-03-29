紐約現況曝！醫看完冷汗直流：萬一台灣爆發大規模社區疫情將奪走許多生命

▲紐約搭帳篷裝屍體。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學分享美國紐約現況表示，台灣絕對不能心存僥倖，一定要確實做好境外圍堵，嚴懲不守規定的居家隔離或居家檢疫者，「萬一爆發大規模社區疫情，病毒將奪走許多寶貴的生命。」他也提醒，年輕人不要天真認為染病也沒關係，一樣有機會變成需要插管急救的重症。

謝宗學28日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲團，分享在紐約醫院受訓的台籍醫師張凱銘文章。他說，一早起床，各大醫療群組都在轉傳這篇關於治療新冠肺炎的臨床經驗，很專業的文章，沒有醫療背景的人閱讀起來會很吃力，但真的是超棒的臨床經驗分享，可以給治療新冠肺炎經驗不多的台灣醫師預先準備。

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「然而，看完整篇文章後我卻冷汗直流，因為病毒造成的疾病嚴重程度遠比想像中可怕。」謝宗學表示，「我們在台灣做疫調、抓不守規定趴趴走隔離者的同時，美國醫師已經真槍實彈跟病毒浴血奮戰，在醫療物資不足的環境下，冒死救治病人，許多醫師也因此染病。」

▼紐約曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（圖／路透）

謝宗學提醒，年輕人不要天真認為染病也沒關係，文章中分享許多年輕人病情惡化快速，一樣有機會變成需要插管急救的重症，「世界第一強國美國的醫療體系也崩潰了，台灣絕對不能心存僥倖，一定要確實做好境外圍堵，嚴懲不守規定的居家隔離或居家檢疫者。萬一爆發大規模社區疫情，病毒將奪走許多寶貴的生命。」

張凱銘28日凌晨的臉書發文表示，他所在醫院確診加疑似病人就超過100人，因此他比許多台灣醫生有新冠肺炎治療的實戰經驗；到目前為止，台灣多半都是輕症或無症狀隔離，也十分仰賴「旅遊史」，但若是有天大流行，旅遊史可能不是那麼重要了，懷疑就該驗。

張凱銘透露，臨床表現的部分，除了發燒咳等呼吸道症狀外，還常有拉肚子等症狀。他並特別提醒很多病人會有「味覺失調或消失」的症狀，這不是鼻塞引起的味覺降低；而確診病患的胸部X光檢查，不會只是微微白白髒髒，而是一看就是明顯兩側蔓延。他認為紐約疫情慘重，「但還只是開始而已」，並讚目前台灣社會可以安全生活著真的很好。

▼紐約成為疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）