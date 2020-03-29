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陳時中「台灣沒有虧待人」　名嘴教英情侶回國一招：或許可改變妳一生

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫，卻由母親向外媒《BBC》抱怨檢疫所居住條件差，如在監獄一樣，引起社會譁然；事後，兩人主動道歉，BBC也下架報導。對此，名嘴蔡玉真對英國情侶喊話，「回去好好教教妳的英國人，台灣如何防疫、如何隔離，或許，可以改變妳的一生！」

《BBC》這篇報導一出引發國內關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日強調「我們絕對沒有虧待人」。指揮中心發言人莊人祥也說明，原本該情侶居住民宿表達願意讓他們住至檢疫期滿，但他們卻喊沒錢，才由地方衛生局安排到檢疫所居家檢疫。

請繼續往下閱讀...

27日該情侶有發文澄清，BBC也將新聞下架，陳時中回應「我相信公道自在人心」。至於針對居家隔離、檢疫者發給的防疫補償金，指揮中心同日晚間發布新聞稿宣布，決定不予該兩名外籍旅客防疫補償金。

▼《BBC》事後刪除報導。（圖／翻攝《BBC》）

▲▼報導台灣隔離是監獄！英情侶指控被推翻　《BBC》刪貼文了。（圖／翻攝BBC）

指揮中心說明，考量報導內容涉及不實陳述，除有損我國國際形象，且可能引起各界誤解，導致民眾不願配合隔離檢疫措施，對我國防疫工作執行有不利的影響，有違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法》之虞。

而蔡玉真27日在臉書說，「在台隔離（應為居家檢疫）的情侶，媽媽投訴BBC的新聞下架了！在英國，首相、查爾斯王子都確診了。今天解除隔離（應為解除居家檢疫）的情侶，趕快回妳的國，好好記住陳時中那句話『台灣沒有虧待妳』。回去好好教教妳的英國人，台灣如何防疫、如何隔離，或許，可以改變妳的一生！」

▼蔡玉真臉書發文。（圖／翻攝蔡玉真臉書）

蔡玉真臉書發文。（圖／翻攝蔡玉真臉書）

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