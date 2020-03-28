土耳其官員爆料「兇手藏在領事館」　伊朗特工被殺「案情不單純」

▲伊朗特工瓦爾丹賈尼（Masoud Molavi Vardanjani）去年遇害，消息指出嫌疑槍手遭到伊朗領事館的情治人員指使。（圖／翻攝自《Sözcü》）

實習記者簡立宇／綜合報導



2019年11月在伊斯坦堡發生的一起射殺事件，死者是反伊朗情報人員瓦爾丹賈尼（Masoud Molavi Vardanjani），因為長期批評伊斯蘭共和政體與軍事領袖。有兩名資深土耳其官員向《路透》透露消息，嫌疑犯供稱只是「聽令行事」，指使者是駐土耳其伊朗領事館中的情治人員。

伊朗特工瓦爾丹賈尼在2019年11月14日，於伊斯坦堡街頭遭到射殺，透漏的土耳其官員表示，這發生在瓦爾丹賈尼離開伊朗一年多後。在該事件發生後一周，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo ）表示，這是反伊朗分子在「一系列懷疑『伊朗支持者』暗殺企圖中的另外一個悲劇例子。」

兩周前出爐的調查報告顯示，瓦爾丹賈尼有「不尋常的個人檔案」，他在伊朗的國防部從事網路安全工作，並且成為伊朗當局的批評家。他在死前3個月，曾於社群網站上發出訊息，批評伊朗的菁英革命衛隊，「我將剷除腐敗的黑手黨指揮官，希望他們不會在我行動前殺掉我。」

▲（圖／翻攝自Masoud Molavi Vardanjani推特）

路透表示，目前並無法從瓦爾丹賈尼在社群網站的發言，或者是他任職於伊朗國防部的身分，來判斷他的立場。27日致電土耳其的伊朗大使館，也得不到對於瓦爾丹賈尼背景或死亡的回應；伊斯坦堡的警方拒絕回應更多詳細內容。

當時土耳其當局並沒有公開指責伊朗政府參與其中，但兩名資深的土耳其官員表示，土耳其政府現在將會把瓦爾丹賈尼的死與伊朗做關聯，而土耳其的檢察官也將著手調查。

調查人員觀看了320小時的監視錄象，逮捕了8名嫌疑犯，其中包括土耳其人與伊朗人，在事件後幾周遭到拘留，他們表示他們只是「聽令行事」，幕後黑手是伊朗領事館裡的兩名情治人員。然而，透露官員表示，這很可能是因為土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）與伊朗越走越近，為了挑撥兩國所做出的控訴。



另外，根據《sozcu》報導，當時瓦爾丹賈尼背中7發子彈，調查人員無法在他的身上找到身分證明，但從指紋紀錄中得到他過去的名字是「Musut Mesut」。他是網路情報與安全專家，還是「www.cybershafarat.com」網站的創始人，主題包含反情報、情報分析、伊朗革命等。