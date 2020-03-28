中國製快篩試劑「準確率僅30%」　土耳其果斷放生：用了是犯大錯

▲新冠肺炎疫情衝擊全球。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

土耳其一名官員27日透露，自從得知中國製造的新冠肺炎（COVID-19）快篩試劑組得出的結果不準確後，政府已決定不採用這些工具。有關成員發現，這些來自中國的檢驗試劑盒準確性只有30%到35%。

一名土耳其官員向《中東眼》（Middle East Eye）證實，當局原本收到中國某公司快篩試劑組的樣品，結果發現不可行，於是再從另一家中國的公司下單其他檢驗試劑樣品。官員並未說明有多少試劑盒有問題，僅指出沒有廣泛使用於公眾中。

土耳其衛生部特別科學委員會的成員說，這批檢驗試劑盒只有30%到35%準確度；這名教授卡拉（Ates Kara）表示，「我們試過了，它們沒用。西班牙使用這些工具是犯了大錯。」

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）27日證實，當局曾試過來自中國的快篩試劑組，但對於結果並不滿意，「我們並沒有讓大眾使用。」

此前，西班牙26日透露，得知中國製造的試劑組只有30%準確度後，已經召回9000套。西班牙政府告訴媒體，製造試劑組的是同一家公司，也有發送試劑組給土耳其政府。有捷克媒體還指出，中國本月初提供的15萬份快篩試劑組中，高達80%出現問題。

土耳其27日宣布新增16起新冠肺炎死亡病例，該國累計92人病逝，確診總數則來到5698人。特別科學委員會已建議總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）進一步加強封城措施，因為患者人數在單日增加50%。

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