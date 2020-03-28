陸公佈14%確診者「出院又復陽」！張上淳曝台灣超嚴格篩檢：目前還沒碰到

▲張上淳說「我們的採驗採比較嚴格的標準，要三次陰性才會認為是真正陰性」。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

大陸近日研究顯示，高達14％新冠肺炎患者康復後又轉為陽性，而之前鑽石公主號也有一位乘客出現同樣的狀況，至於台灣目前是否還有「復陽病例」？指揮中心召集人張上淳表示，「持續還是有看到時陰時陽的狀況，不過我們要檢驗三次陰性才會認為是真正陰性。我們的個案檢驗三次陰性後就能出去，之後回到醫院復診還沒碰到復陽狀況。」

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳說，「出院後又再檢驗出陽性，確實要比較清楚他們的實際狀況是如何，我們自己經驗裡面到目前為止跟大家報告幾次，我們採比較嚴格的標準，要三次陰性才認為是真正陰性。」

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張上淳表示，「每個個案的解除隔離過程中，都會經過開會討論看他們整個檢驗的狀態，確實還是有些個案會有兩次陰性以後第三次又發現是陽性狀況，陽性狀況如果去細看他的話，多數的病毒量都非常低，有點在陰跟陽之間類似這樣情形，最終實驗判定是陽就是陽，持續還是有看到時陰時陽的狀況。」

張上淳說，「我們認為不管大陸講的14％，我相信多數還不是真正完完全全轉陰以後就出去了，後來在採檢可能碰到好像是復陽狀況，我們自己個案真正三套完整陰性後再出去，再回到醫院複診還沒碰到再復陽狀況。」