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BBC：2050年全球十大經濟體　中國第1、美國第3、日本第8

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▲▼ 。（圖／取自免費圖庫）

▲中國的改變吸引創新企業家到上海尋找機會 。（圖／取自免費圖庫）

實習記者崔子柔／綜合報導

國際會計審計專業服務公司普華永道（PwC）的《2050年的世界》（The World in 2050）中提到，30年後是前7大經濟體將有6個是現在的新興國家，美國會從第2下滑至第3，日本會從第4降到第8，而越南、菲律賓、奈及利亞將會出現極大成長。

根據《BBC》報導，世界經濟經過肺炎疫情、美中貿易戰、英國脫歐等挑戰後，在未來數十年內仍會繼續成長，到了2050年全球人口將成長26%，但市場會是現今的2倍。

《2050年的世界》中預估30年後前10大經濟體依序為中國、印度、美國、印尼、巴西、俄羅斯、墨西哥、日本、德國、英國。

中國目前GDP為世界排名第一，過去10多年經濟體已有巨大成長，但經濟學家認為那還只是冰山一角。在上海創立商業諮詢公司的約翰（John Pabon）表示，在上海，每個人從早到晚都在尋找機會，這裡和紐約不一樣，人們更願意聆聽且提供建議。

報告指出，印度經濟在未來30年平均每年成長5%，到2050年就會超越美國成為第二大經濟體，國內生產總值將佔全球15%。旅遊APP負責人金達爾（Saurabh Jindal）表示，印度的經濟成長讓城市的氛圍、社會的態度、人們的所作所為都不同了，但不是每個人都享受的到這些進步，高樓大廈旁一樣見得到貧民窟。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫）

▲印度女權並未隨著經濟進步。（圖／取自免費圖庫）

巴西在2050年將超越日本、德國、俄羅斯，成為世界第五大經濟體。2016年經濟衰退對巴西造成很大的影響，但今年新總統上任，是相當關鍵的一年。芙拉皮爾（Silvana Frappier）認為，巴西是世界礦業、農業、製造業大國，服務業和旅遊業也快速成長，未來前景一定看好。

墨西哥預計在2050年從目前的第11名前進至第7名，靠著製造業和強勁出口的帶動，近年來已經有大幅成長，但現行的狀況影響到墨西哥的經濟前景。現居巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的旅遊加阿里薩巴拉加（Federico Arrizabalaga）表示，墨西哥經濟成長了，但沒有發揮潛力，油價比8年前上漲一倍，過去10年內墨西哥披索匯率兌美元貶值了50%。

非洲最大的經濟體奈及利亞這30年每年將以4.2%的增長率攀升至第14名，超越8個國家，雖政府貪污嚴重，但人民卻很有創新前進的精神。根據全球創新企業監察（Global Entrepreneurship Monitor）資料，超過30%的奈及利亞人自行創業或擁有和管理新企業，這個數據在全世界排名靠前。

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