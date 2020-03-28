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美軍RC-135U偵察機現身「台灣西南空域」　回應解放軍「運-8」偵察東海

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▲▼RC-135偵察機是美國空軍最強的情資蒐集平台之一。（圖／達志）

▲RC-135偵察機是美國空軍最強的情資蒐集平台之一。（圖／達志）

記者林彥臣／綜合報導

美、中、台三方機艦近日在西太平洋動作頻頻，幾天前解放軍運-8早期預警機，才現身東海偵察，27日美軍的RC-135U卻現身台灣西南海域上空，戰略學者表示，近日美軍戰術巡邏及偵蒐動作頻頻，戰略訊息極為清楚。

日本防衛省統合幕僚監部23日晚間釋出照片，解放軍的Y-8（運-8）早期預警機現身東海，航空自衛隊戰鬥機緊急升空伴飛。

根據《中央社》報導，戰略學者蘇紫雲分析，RC-135和EP-3系列電子偵察機，可說是「已讀不回」的高手，專門截收各類軍事通訊、雷達、載具電磁輻射等電子頻譜，乃至紅外頻譜的指管通電訊號，也包含部分民用廣播、電視轉播塔的訊號，以輔助戰時定位或偵測，主要目的為建立情報分析與電子參數資料庫。

▲▼美軍RC-135電子偵察機,美國空軍,嘉手納基地,沖繩。（圖／記者季相儒攝）

▲美軍RC-135系列，配備多項電子作戰裝備。（圖／資料照）

RC-135系列偵察機在機身部分由波音公司製造，通訊偵察系統由L3科技（L3 Technologies）打造，1962年開始服役，RC-135U綽號「戰鬥派遣」（Combat Sent），主要任務在於收集敵軍雷達發射器系統的技術情報與戰鬥數據，並且研發或升級新的雷達警告接收器、干擾器、電子誘餌，反輻射飛彈和訓練模擬器。

RC-135U機組人員的最低要求是2名飛官，2名領航員，3名系統工程師，10名電子作戰官和6名地區專家。

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