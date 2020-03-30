「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

▲羅斯福號至今已有38名乘員確診新冠肺炎。（圖／翻攝自美國海軍官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國航空母艦尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）日前傳出有水手確診後，疫情越加擴散，目前已有38人確診新冠肺炎，不過還沒有飛官染病，上週五已駛入關島進行消毒。

據《福斯新聞》報導，美國官員週日表示，「羅斯福號」上的5000名船員已有38人確診新冠肺炎，已提前數天在週五時駛入關島港口進行全船消毒，將確診水手送至當地醫院，並為全船水手實施篩檢作業。海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）在一份聲明中表示期待更多檢測，並稱「目前水手的病況都不嚴重」。截至周六晚間，海軍報告指出已有134名水手確診，但並未透露受感染的具體船艦。

讓人擔憂的是，自1月初離開聖地亞哥以來，「羅斯福號」戰鬥群曾在南海巡航，於菲律賓海進行飛彈試射等，目前還未知「羅斯福號」的疫情是否有擴散至其他船艦內部。戰鬥群包括提康德羅加級飛彈巡洋艦「碉堡山號」（Bunker Hill ,CG 52）；伯克級驅逐艦「拉塞爾號」（USS Russell ,DDG-59）、「平克尼號」、「基德號」、「保羅·漢彌爾頓號」、「拉斐爾·佩拉達號」。

海軍官員表示，「羅斯福號」停泊在關島的這段時間內，戰鬥群的其他船艦將繼續在海上航行，可能長達數週之久，也曾在評估染病風險較低後，在3月初到訪越南。不過「羅斯福號」並非是唯一有確診患者的航母，駐紮於日本橫須賀港的尼米茲級核動力「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76），日前也傳出2名水手確診，被送往當地醫院治療，因無法確認感染來源，導致基地被強制封鎖48小時。