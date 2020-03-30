　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號至今已有38名乘員確診新冠肺炎。（圖／翻攝自美國海軍官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國航空母艦尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）日前傳出有水手確診後，疫情越加擴散，目前已有38人確診新冠肺炎，不過還沒有飛官染病，上週五已駛入關島進行消毒。

據《福斯新聞》報導，美國官員週日表示，「羅斯福號」上的5000名船員已有38人確診新冠肺炎，已提前數天在週五時駛入關島港口進行全船消毒，將確診水手送至當地醫院，並為全船水手實施篩檢作業。海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）在一份聲明中表示期待更多檢測，並稱「目前水手的病況都不嚴重」。截至周六晚間，海軍報告指出已有134名水手確診，但並未透露受感染的具體船艦。

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

讓人擔憂的是，自1月初離開聖地亞哥以來，「羅斯福號」戰鬥群曾在南海巡航，於菲律賓海進行飛彈試射等，目前還未知「羅斯福號」的疫情是否有擴散至其他船艦內部。戰鬥群包括提康德羅加級飛彈巡洋艦「碉堡山號」（Bunker Hill ,CG 52）；伯克級驅逐艦「拉塞爾號」（USS Russell ,DDG-59）、「平克尼號」、「基德號」、「保羅·漢彌爾頓號」、「拉斐爾·佩拉達號」。

海軍官員表示，「羅斯福號」停泊在關島的這段時間內，戰鬥群的其他船艦將繼續在海上航行，可能長達數週之久，也曾在評估染病風險較低後，在3月初到訪越南。不過「羅斯福號」並非是唯一有確診患者的航母，駐紮於日本橫須賀港的尼米茲級核動力「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76），日前也傳出2名水手確診，被送往當地醫院治療，因無法確認感染來源，導致基地被強制封鎖48小時。

ET快訊
一晚爆3死！全台新冠肺炎累計5死　最年輕是「40多歲奧捷團領
「不封城，一個月就讓疫情降溫！」　南韓靠這5個致勝關鍵
郝柏村中風多重器官衰竭辭世　郝龍斌回應了
郝柏村病逝／著重養生每天游泳　今中風造成器官衰竭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力

打臉零確診！北韓軍隊爆上百人染疫死　人民軍「半癱瘓」數度暫停訓練

搭載新型遠程制導火箭彈　北韓成功試射超大型火箭砲

美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

現代巷戰怎麼打？帶3D模型地圖　還有「穿牆透視雷達」

西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」

美國啟動「末日碉堡」防疫　國防戰略人員赴夏延山基地

日本首次出口軍事成品　三菱電機賣「防空雷達」到菲律賓

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力

打臉零確診！北韓軍隊爆上百人染疫死　人民軍「半癱瘓」數度暫停訓練

搭載新型遠程制導火箭彈　北韓成功試射超大型火箭砲

美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

現代巷戰怎麼打？帶3D模型地圖　還有「穿牆透視雷達」

西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」

美國啟動「末日碉堡」防疫　國防戰略人員赴夏延山基地

日本首次出口軍事成品　三菱電機賣「防空雷達」到菲律賓

湖南火車脫軌翻覆1死127傷　連日大雨列車撞上坍方邊坡

壽險業口袋深！近3年斥資625億　包辦北市精華地上權案

板信銀搶匪犯案全記錄...開小黃繞市區100分鐘　單手持槍很外行

《夫妻世界》小三撞臉「Irene+宋慧喬」爆紅　嗆正宮：一週做2、3次

歡慶CB誕生60周年！HODNA「CB-F」概念款線上發表

錯過等明年！「台東最美星空」56場免費導覽來了　還有7場星空音樂會

趕送貨路上遇「黑大哥」攔劫！　對看10分鐘後他求饒：放過我吧

汽水免費喝到飽！台中人氣爆汁蒸餃　料多炒麵必加辣蘿蔔乾

大專棒聯／文化未來4番　孫易伸隨劉致榮訓練打擊獎第二

N號房主嫌拒透露兩支手機密碼　可能藏有重要犯罪證據

軍武熱門新聞

美軍駐夏延山核戰碉堡　地下指揮防疫

打巷戰帶3D模型地圖＋穿牆透視雷達

北韓軍隊上百人染疫死　人民軍半癱瘓暫停訓練

美國啟動末日碉堡　國防戰略人員避難「夏延山基地」

陸軍工業不停擺 紅箭-12E交付

陸軍機頻繁繞台　楊念祖：增加防禦壓力

日本三菱電機出口防空雷達到菲律賓

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

影／解密內置彈艙 俄空軍首曝光蘇-57發射導彈畫面

日本新型隱形戰機　搭載光電飛行控制系統

搭載新型遠程制導火箭彈 北韓成功試射超大型火箭砲

美智庫學者提「美軍駐台」　楊念祖：不可能

VP22裝甲運兵車列裝解放軍

台美軍艦罕同框　美艦穿台海照曝

更多熱門

相關新聞

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

因應全球性的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台灣社會上下齊心全力維護國人健康，防疫能力備受世界肯定。和泰產險表示，為了支持中小企業在防疫期間能維持長久經營，率先針對中小企業商家推出「和泰產物停業賠償保險（日額乙型）附加條款」，協助企業主度過難關。

上網買口罩免抽籤　經濟部PO文提醒：繳費期限只到今晚八點

上網買口罩免抽籤　經濟部PO文提醒：繳費期限只到今晚八點

陳時中口罩壓痕臉曝光...盯包機不缺席

陳時中口罩壓痕臉曝光...盯包機不缺席

關鍵字：

美國北美要聞USS Theodore Roosevelt新冠肺炎國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面