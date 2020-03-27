湖北滯留800台人「直飛台灣」遭拒　新華社：民進黨當局製造歧視

▲滯留台胞領取防疫用品，日前已搭包機返台。（圖／資料照，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

全球新冠肺炎疫情延燒，新華社27日撰文質疑，大陸方面一直積極為台灣返鄉「開道」，近期提出專機從武漢直飛，希望送仍滯留湖北的800多名台胞返鄉，不料遭台灣方面拒絕，甚至要求台胞從湖北各地自行前往上海，再集中搭華航專機返台，「這是捨近求遠？還是就近便利？」

新華社指出，隨著湖北疫情得到控制，台胞本以為返鄉至此一路通暢，怎料「民進黨當局」不僅不解除入境管制，還以海基會名義提出新方案，要求台胞從湖北各地自行前往上海，集中搭乘華航兩架次商業定期班機返台。

文中批評，大陸方面從2月3日東航首運247名台胞返台至今，一直積極務實為台胞返鄉「開道」，卻遭「民進黨當局」頻頻找藉口「封路」，直到3月7日才同意由東航、華航於3月10日共同執非臨時航班，運送第二批361名台胞從武漢直飛台灣。

如今半個多月過去了，大陸方面透過兩岸民航聯繫渠道，提議由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，就近從武漢運送仍滯留湖北的800多名台胞全數返鄉，「但台胞等來的台灣方面答覆，不是就近便利，而是捨近求遠。」

新華社質疑，民進黨當局口口聲聲「防疫優先」，卻要數百名台胞從湖北各地輾轉數百甚至上千公里，分別前往上海去搭飛機，就沒考慮過途中可能存在的防疫風險嗎？

文中指出，民進黨政府過去聲稱弱勢優先，但按其要求指定從上海搭機，滯留台胞中的老人、孕婦、孩童不能就近從武漢直飛台灣，要麼承受奔波之苦，要麼被迫放棄回家，這就是台灣方面所稱的「弱勢優先」嗎？

新華社認為，民進黨政府提出的作法不符合安全便利原則，只是徒增風險、不便和成本，不僅未從台胞權益角度務實解決問題，反而製造新問題、新麻煩，繼續製造偏見和歧視，「希望回歸人性考量，真心為苦盼回家的台胞做點好事，莫讓已經心力交瘁的滯留台胞一再傷心失望。」