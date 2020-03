你就是最大戰犯！譚德塞要各國團結抗疫　日名醫：全都該贖罪

▲日本整形名醫高須克彌帶著防護罩搭乘新幹線。(圖/翻攝自推特/@katsuyatakasu)



記者張方瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞26日表示,如果各國政府不盡快採取積極行動,可能會有數百萬人因此死亡,要求各國聯合起來對抗新冠病毒。對此,日本整形名醫高須克彌就痛批,WHO沒有一個人在初期敲響警鐘,更直指譚德塞就是最大戰犯,中國政府與WHO就是引發世界經濟危機的罪魁禍首,「疫情結束後都該贖罪。」

▲高須克彌在推特批評WHO。(圖/翻攝自推特/@katsuyatakasu)



譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)26日在G20視訊特別峰會上,向各國領袖表示,「我們正與可能使我們分裂的病毒開戰。」如果各國不採取積極行動對抗,數百萬人可能因此死亡,要求各國聯合起來對抗新冠病毒,除了要求人們自主隔離外,還必須做更多,並強調,「戰鬥、團結、激發,我們唯一的決心就是,永遠不再犯。」

高須克彌接連在推特發文批評,直指譚德塞就是最大戰犯,「WHO沒有一個人在初期敲響警鐘,告訴大家再這樣下去後果會很嚴重。」、「你們告訴大家不要擔心、沒關係、不要相信謠言等,扼殺了預防的機會,你們都是戰犯。」高須克彌也說,中國政府與WHO就是引發世界經濟危機的罪魁禍首,都是壞人,「疫情結束後都該贖罪。」

中国政府とWHOがパンデミックを引き起こし、世界危機を招いた主犯であることがよくわかる。

悪い人たちです。

終息したら償いをさせるべきだと思います。



WHO Faces Calls for Leader to Resign over Coronavirus Failure https://t.co/WgLAmfWqGn @BreitbartNewsから