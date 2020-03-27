你就是最大戰犯！譚德塞要各國團結抗疫　日名醫：全都該贖罪

▲日本整形名醫高須克彌帶著防護罩搭乘新幹線。（圖／翻攝自推特／@katsuyatakasu）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞26日表示，如果各國政府不盡快採取積極行動，可能會有數百萬人因此死亡，要求各國聯合起來對抗新冠病毒。對此，日本整形名醫高須克彌就痛批，WHO沒有一個人在初期敲響警鐘，更直指譚德塞就是最大戰犯，中國政府與WHO就是引發世界經濟危機的罪魁禍首，「疫情結束後都該贖罪。」

▲高須克彌在推特批評WHO。（圖／翻攝自推特／@katsuyatakasu）



譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）26日在G20視訊特別峰會上，向各國領袖表示，「我們正與可能使我們分裂的病毒開戰。」如果各國不採取積極行動對抗，數百萬人可能因此死亡，要求各國聯合起來對抗新冠病毒，除了要求人們自主隔離外，還必須做更多，並強調，「戰鬥、團結、激發，我們唯一的決心就是，永遠不再犯。」

高須克彌接連在推特發文批評，直指譚德塞就是最大戰犯，「WHO沒有一個人在初期敲響警鐘，告訴大家再這樣下去後果會很嚴重。」、「你們告訴大家不要擔心、沒關係、不要相信謠言等，扼殺了預防的機會，你們都是戰犯。」高須克彌也說，中國政府與WHO就是引發世界經濟危機的罪魁禍首，都是壞人，「疫情結束後都該贖罪。」

中国政府とWHOがパンデミックを引き起こし、世界危機を招いた主犯であることがよくわかる。

悪い人たちです。

終息したら償いをさせるべきだと思います。



WHO Faces Calls for Leader to Resign over Coronavirus Failure https://t.co/WgLAmfWqGn @BreitbartNewsから — 高須克弥 (@katsuyatakasu) March 27, 2020

據日本《產經新聞》報導，高須克彌是高須醫院的院長，在2018年、2016年花蓮與台南地震時，都曾捐款千萬日圓幫助台灣，並在推特上寫下「加油，朋友台灣」、「所有的日本人都愛台灣，加油台灣」、「日本和台灣是好朋友，有福同享，有難同當，我們會盡一己之力挺到底，相信永遠的友情」。

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