　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖北台辦：民進黨當局不同意台胞就近「武漢返回」　台胞強烈不滿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

▲湖北台辦表示，不能就近從武漢返台，台胞強烈不滿。（圖／讀者提供）

記者林彥臣／綜合報導

湖北省台辦負責人27日接受「中國台灣網」記者採訪時表示，民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返鄉，引起「廣大台胞強烈不滿」。當地的台人普遍反映，湖北與上海距離遙遠，增加不必要的舟車勞頓。

這位負責人說，根據滯留湖北台胞的願望和需求，「我們一直在積極努力協助他們返鄉，做出就近就便安排」，在前期協助兩批共608名台胞平安返台後，近日又通過兩岸民航聯繫渠道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，盡快從武漢運送仍滯留湖北的800多名台胞返鄉。這是廣大滯留湖北台胞的強烈要求和普遍願望，湖北台辦也為此做好了各方面準備。但是27日中午得知，台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案，滯留湖北台胞對此深感失望，對台灣當局強烈不滿。

湖北省台辦負責人指出，台灣方面完全不顧滯留湖北台胞希望就近從武漢返回的急切需要，捨近求遠，要求他們在3月29日、30日從上海搭乘「定時定點航班」返台，而且只安排了兩個航班，這不僅不能滿足800餘名滯留台胞全部返鄉的要求，而且迫使滯留湖北台胞長途奔波，帶來許多不便和困擾。

湖北各地台胞普遍反映，湖北與上海相隔千里，部分湖北西部市州距離更遠，這會給返鄉台胞帶來原本可以避免的舟車勞頓和額外交通安排。

這位負責人表示，全省各級台辦將本著「兩岸一家親」理念，一如既往為台胞做好服務工作，「點對點」地解決他們的實際困難。對於計劃離開湖北前往外地的台胞，各地台辦將協調當地相關單位為他們辦理健康證明等相關手續。希望台胞注意旅行安全，出行前做好相應準備，提前了解沿途各省市情況。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

 
ET快訊
為劉真祈福遭謾罵　沈嶸低調贈霓霓「6位數」獎學金
快訊／終止三天連漲！美股全線下挫3％　道瓊開盤暴跌800點
快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了
劉真明頭七「突有飛蛾入靈堂」！辛龍待11小時沒離開愛妻
快訊／英國衛生部長也確診！有症狀出現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／28日凌晨起進入上海　將「集中隔離14天」！例外名單曝光

湖北滯留800台人「直飛台灣」遭拒　新華社：民進黨當局製造歧視

摩根史坦利、高盛獲51％控股權　中國外資控股券商增至5家

湖北台辦：民進黨當局不同意台胞就近「武漢返回」　台胞強烈不滿

武漢封城決策內幕曝！女院士早意識到「不對勁」　緊急通報國務院

過敏連打20個噴嚏！男子竟「肺泡穿破」導致自發性氣胸

再晚一小時就沒命！他「車禍後脾臟爆裂」從醫院落跑：以為肚子痛

嚴防嚴控！鍾南山：大陸疫情不會出現第二波高峰

美國女困倫敦「真的很絕望」　她拍片哭求：我想回中國...結局出爐了！

駐華參贊「未戴口罩」遛狗照瘋傳　丹麥大使館：員工均須遵守當地規定

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

快訊／28日凌晨起進入上海　將「集中隔離14天」！例外名單曝光

湖北滯留800台人「直飛台灣」遭拒　新華社：民進黨當局製造歧視

摩根史坦利、高盛獲51％控股權　中國外資控股券商增至5家

湖北台辦：民進黨當局不同意台胞就近「武漢返回」　台胞強烈不滿

武漢封城決策內幕曝！女院士早意識到「不對勁」　緊急通報國務院

過敏連打20個噴嚏！男子竟「肺泡穿破」導致自發性氣胸

再晚一小時就沒命！他「車禍後脾臟爆裂」從醫院落跑：以為肚子痛

嚴防嚴控！鍾南山：大陸疫情不會出現第二波高峰

美國女困倫敦「真的很絕望」　她拍片哭求：我想回中國...結局出爐了！

駐華參贊「未戴口罩」遛狗照瘋傳　丹麥大使館：員工均須遵守當地規定

「不貪心只會一事無成」　《華麗追隨》7大金句要你勇敢追夢

謝金河：美確診病例世界第一是恐懼源頭 美股還有下探壓力

范瑋琪失言神隱　好友密洩她近況「心情很好、很美麗」

不爽發燒女兒遭拒診！　港影后痛譙英政府「不要這麼廢」

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

天天花時間抉擇「放棄病患」！醫療用品根本不夠...義醫生崩潰：多數人都會死

謝和弦遭強制送醫　「要件＋天數」曝光！　

SBL／本季2度追平隊史最佳8連勝　台啤持續不敗神話

快訊／終止三天連漲！美股全線下挫3％　道瓊開盤暴跌800點

郭書瑤「穿深V小短裙」扭臀辣爆！　23秒熱舞影片狂放電…粉絲激動：啊嘶

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

大陸熱門新聞

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

美通過台北法案！　耿爽：實施將遭中方「堅決反擊」

下課回家被盯上！高一女隔天慘變「蜷曲焦屍」

美國女困倫敦拍片哭求：我想回中國

帶出場後「半夜被趕走」　男子氣炸報警

22歲女警染疫…發病前一直在工作！

領骨灰！武漢殯儀館「現場照」曝

返台包機遭指太貴　海基會澄清

新冠病毒攻擊睪丸！武漢醫院回應

N號房翻版！食人群組「清蒸趙Ｏ穎」曝光

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

25歲男回老家掃墓爽趴趴走！3天後回家確診

習近平讚譚德塞帶領WHO得到認可

武漢封城決策內幕曝！女院士立大功

更多熱門

相關新聞

遇車禍又遇大雨　林佳興：本想至少破大會

遇車禍又遇大雨　林佳興：本想至少破大會

109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站如期於27日在台北田徑場舉行，其中在男子跳高決賽，可惜又遇上下大雨，幾位選手狀態都不在最佳，最終是北市大林佳興以7公尺55奪金。林佳興可惜的說，「本想要破大會的。」

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

臉書散佈確診假訊息　罰3萬元

臉書散佈確診假訊息　罰3萬元

晶華、雄獅董座問「經濟的陳時中在哪？」　經濟部回應了：底加啦！

晶華、雄獅董座問「經濟的陳時中在哪？」　經濟部回應了：底加啦！

全中運能分項辦理何需甄試賽

全中運能分項辦理何需甄試賽

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19湖北台辦台胞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦老父聯手莉婭報警！「大義滅親完整過程」曝光

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面