湖北台辦：民進黨當局不同意台胞就近「武漢返回」　台胞強烈不滿

▲湖北台辦表示，不能就近從武漢返台，台胞強烈不滿。（圖／讀者提供）



記者林彥臣／綜合報導

湖北省台辦負責人27日接受「中國台灣網」記者採訪時表示，民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返鄉，引起「廣大台胞強烈不滿」。當地的台人普遍反映，湖北與上海距離遙遠，增加不必要的舟車勞頓。

這位負責人說，根據滯留湖北台胞的願望和需求，「我們一直在積極努力協助他們返鄉，做出就近就便安排」，在前期協助兩批共608名台胞平安返台後，近日又通過兩岸民航聯繫渠道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，盡快從武漢運送仍滯留湖北的800多名台胞返鄉。這是廣大滯留湖北台胞的強烈要求和普遍願望，湖北台辦也為此做好了各方面準備。但是27日中午得知，台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案，滯留湖北台胞對此深感失望，對台灣當局強烈不滿。

湖北省台辦負責人指出，台灣方面完全不顧滯留湖北台胞希望就近從武漢返回的急切需要，捨近求遠，要求他們在3月29日、30日從上海搭乘「定時定點航班」返台，而且只安排了兩個航班，這不僅不能滿足800餘名滯留台胞全部返鄉的要求，而且迫使滯留湖北台胞長途奔波，帶來許多不便和困擾。

湖北各地台胞普遍反映，湖北與上海相隔千里，部分湖北西部市州距離更遠，這會給返鄉台胞帶來原本可以避免的舟車勞頓和額外交通安排。

這位負責人表示，全省各級台辦將本著「兩岸一家親」理念，一如既往為台胞做好服務工作，「點對點」地解決他們的實際困難。對於計劃離開湖北前往外地的台胞，各地台辦將協調當地相關單位為他們辦理健康證明等相關手續。希望台胞注意旅行安全，出行前做好相應準備，提前了解沿途各省市情況。

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