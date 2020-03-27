宜蘭娛樂稅減徵30%房屋稅調低　林姿妙：縣府與縣民共體時艱

▲▼疫情衝擊，宜縣府27日宣布娛樂稅減徵30%房屋稅調低。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情衝擊，縣長林姿妙27日指示，宜縣查定課徵娛樂稅業者，娛樂稅減徵30%，供營業用房屋有停歇業等狀況，查實後房屋稅改採較低稅率，而下週2所舉辦的擴大縣務會議，改採視訊方式邀請12鄉鎮市長參加。

宜蘭財稅局表示，受疫情影響，民眾減少出入娛樂場所，致營收減少，經縣長林姿妙指示，對查定課徵娛樂稅之業者查定稅額主動予以調整，自今年3月起至6月止統一調減其應納稅額之30%；7月後則視疫情影響程度適切調整。

財稅局提醒，業者如有開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，仍應依娛樂稅法第7條規定，事前向該局辦理登記及代徵報繳娛樂稅之手續，以免受罰。

此外，飯店業者如受疫情影響縮減營業規模，可於使用情形變更之日起30日內，申請部分樓層停用，如經查證屬實者，樓層停用的期間，可以「一層樓」為核准單位，改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負。另其他營業用房屋（如餐廳或店面等）如受疫情影響致店面空置，亦可提出使用情形變更申請，適用較低稅率。

林姿妙在宜蘭防疫第9次會議中表示，疫情對各行各業都帶來不小衝擊，縣府團隊始終與縣民站在一起，不僅對抗疫情，守護大家的健康，也會顧好所有人的生計，與大家共體時艱，雖然大家的生活步調都因疫情而改變了，但宜蘭人的韌性十足，一定很快就可走出疫情的陰霾。

她也提醒各單位，疫情瞬變，大家不可鬆懈，一定要預先設想民眾的需求，迅速做出反應，守護縣民守護宜蘭。

另由於中央疫情指揮中心日前宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險；而縣府每季召開1次的擴大縣務會議，都會邀請12鄉鎮市長親自蒞臨參加，林姿妙也在會議中指示秘書處調整開會方式，下周2（3月31日）舉行的擴大縣務會議，改採邀請鄉鎮市首長以視訊方式參與會議，以減少人員聚集。

針對北部某縣市發生的長照機構護理師確診案例，目前感染源仍不明，而護理之家及長照住宿型機構之住民多為高齡長者或免疫力低下的患者，因此更需要注意相關防疫措施。為此，縣府已要求各護理之家及長照住宿型機構需進行嚴重特殊傳染性肺炎應變整備計畫及演練，以利疫情發生時，做好準備及時因應。

財稅局補充說，縣民有任何關於稅務問題，可撥打財政稅務局電話（03）9325101轉216或撥免付費電話：0800-396969；羅東分局（03）9542226轉113或撥免付費電話：0800-232234洽詢。

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