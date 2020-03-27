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黃偉哲親命水道博物館工作犬「園長」就職　持續落實台南友善動物政策

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▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經過萬名網友請命，被台南山上花園水道博物館納編為工作犬浪浪，正名為「園長」，27日在博物館內的寵物園區，由黃偉哲市長親自授證，任命牠為寵物園區園長，黃偉哲指出，希望透過收編園長並且賦予工作，讓大家更加關心並且珍惜毛小孩，合力將台南市打造成為動物友善城市。

▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此外，水道博物館也率全市古蹟區之先，設置寵物推車及寵物區，在地企業冰點冷氣也捐贈了10部寵物推車方便遊客使用，由於冰點冷氣林董事長長期協助園區軟硬體設備，黃市長也致贈感謝狀表揚。

▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上花園水道博物館擁有珍貴的國定古蹟，加上是收費園區，為了維護環境以及其他遊客的權益，園區內禁止寵物落地。但因為園區相當遼闊，附近偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，但只要工作人員前往驅離，一般都會離開，但最近出現這隻黃色的米克斯犬，卻相當聰明，常趁著票口人潮擁擠時，衝入園區，且怎麼也驅趕也不走，館方為此接獲不少投訴，相當苦惱。

文化局經過審慎評估，考慮黃偉哲市長推動流浪動物友善的政策，黃市長本人也曾發起認養流浪犬活動、幫流浪犬找工作等，因此決定透過博物館粉專，調查網友看法。貼文分享數超過1800次，有超過14000名網友留言，一面倒的希望園區將狗狗收編成為園區的一員，並且票選將牠正名為「園長」。

▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲親自為園長穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤；館方表示，初步將先安排園長假日，在園區與遊客互動，歡迎民眾可以利用春假期間前來探班。

▲台南市長黃偉哲親自為收編的流浪犬園長，穿上繡有「園長」字樣的斗篷，正式宣布園長開始執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，農業局動保處長期推動犬隻認養，並於去年率全國之先成立「毛小孩職訓及就業輔導中心」，推動工作犬認養數從2019年到2020年2月計978頭工作犬被認養，希望山上花園水道博物館的經驗，可以推廣到其他公私單位，照顧每一個生命。

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