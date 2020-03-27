留學生到台南阿嬤家居家檢疫慘遭霸凌　管委會當他病毒「為什麼要來這？」

記者林悅／台南報導

一名從西班牙返台，在台南居家檢疫留學生表示，他完全配合居家檢疫規定，在自己家人的套房檢疫，但飽受大樓管委會的「霸凌」，將他視為病毒，還要求他搬出去，當事人十分不滿指出，他完全配合居家檢疫規定，憑什麼要被你們這樣講，新冠肺炎是他們這些人的錯嗎？這樣的行為根本是在霸凌返國的人！

▲台南市東區區長陳勝楠指出，本案案主人分配合居家檢疫相關規定，請民眾不要恐慌，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市東區區長陳勝楠指出，經查該名當事人檢疫期間並下樓也未出門，是名模範居家檢疫者，也符合居家檢疫相關規定，疑因大樓保全人員在住戶詢問的壓力下，與當事人溝通時口氣不好，造成當事人誤解，歧視居家檢疫者的行為不可取，下午他會去找該大樓保全公司溝通，希不會有類似情事發生。

據了解，該名鄭姓留學生指出：「我們做了多少保護，他們就是一直在講，我們一定會有病毒的感覺。」，他是正在居家檢疫從西班牙回來的留學生，因疫情提早在3月19日回國。今天是他隔離的第4天，然後在昨天的時候，這棟大樓的管理員一通電話給他，劈頭態度就非常不好，他就說：「你為什麼要來這邊隔離？我就說，因為這邊不是我原本的家，我的家在台北，但是我的台北的家約只有一個房間，但是4人住所以沒有辦法在那邊隔離。現在我隔離的地方是我奶奶在台南的家，我奶奶剛好不在，所以就讓我在這裡隔離」。他跟對方解釋完狀況之後，對方就說：「那是你家的事，你應該回你家隔離，全部家人去旅館啊，為什麼你要來這邊造成大家的麻煩，造成我們的麻煩。現在都在消毒下，大家都對他們很反感」。

留學生跟對方說，這個套房是買的、不知租的，而且消毒不是本來就應該要做的事嗎？怎麼會是說因為有人用來居家隔離才消毒？他理解，大家在這段時間可能會比較害怕從境外移入的人，所以他在飛機上也做好了萬全的準備，他雖沒有穿隔離衣，但是他坐長途飛機的時候，他沒有去廁所，他沒有在飛機上吃東西，11小時他戴帶著密不透風的口罩、睡覺拿著口罩罩著眼睛，回到桃園機場的時候，他也是把所有東西都先用酒精噴過一次。進到台南這間大樓之後，他也沒有觸碰大樓任何器材，因為他手上很多東西，電梯按鍵是他爸爸幫忙按，然後他們上去進到房間之後，接下來這3、4，他真的沒有開幾次門，全部都是為了開門拿餐，而且都是請他們放在外面，等他們走遠了，搭電梯下去了，他才出門，出門也沒有踏出去，也就是伸手拿進來，而且戴帶著口罩。

管理委員會傳話人就一口咬定，覺得他們會在整個大樓留下病毒。然後就說：「你進來東摸西摸後，不會留下什麼病毒，走過去會不會留下什麼病毒」。反正，對方就是覺得他們從國外回來就一定會留下病毒。最扯的是，對方竟然一直說，現在想要他們自己搬出去住，就是叫他們要去別的地方隔離。可是他們已經住進來，他沒有辦法再出去。然後對方接下來講到垃圾的問題。它在居家檢疫的第2打電話跟他說，垃圾不要拿出去，但是在打電話之前，親人有來幫他們把垃圾拿走，而且也不是在這棟大樓，而是到拿到親人的家裡的垃圾車那邊，而且他們把垃圾拿出去前，裡面所有的回收全部都是用洗碗精洗過，噴酒精封起來後，再噴酒精才送出去。

管理員現在跟他說：「你為什麼不留在你的西班牙就好，為什麼要回來？現在大家住戶都很反感，就是一直去問他到底是哪一間？還有住戶說要來自己來跟他講，請問是要怎樣說」。他們完全配合居家檢疫的所有規定，他們完全沒有違反任何居家檢疫該有的條規，他也在機場有做唾液檢驗，驗出來陰性，而且目前也沒有身體有任何症狀。雖然不能保證說他們沒有得新冠病毒，但怎麼保證說其他大樓的人，他們就沒有可能攜帶病毒回來嗎？這樣的行為根本是在霸凌返國的人吧，不管他們做了多少保護，對方就是一直在講，他們一定會有病毒的感覺、他們在這裡面3天，請問他們沒有跟任何人有接觸，請問這樣是怎麼傳染，他也希望，台灣一些人不用過度恐慌，你們在那邊宣揚的假消息、他真的不懂回來一個好好的人，完全配合居家檢疫，憑什麼要被你們這樣講，大家都不想要染病，他也不想，要大家互相保護，自己做好防疫措施不就好了嗎？這也是他們這些人的錯嗎？現在台灣普遍的現象就是全部針對推卸責任給所有境外移入的人，當然很多白目硬要這時候出國，那另當別論，問題是難道是他們的錯嗎？他早在疫情爆發之前就出國，而且是很多人是為了留學，為了工作，他們都是新冠肺炎疫情的受害者，他們在外國已經因為疫情被歧視，現在回到台灣為什麼還要被歧視？他真的很希望大家都能理性的看待這個問題。

今天那些人這樣講，這樣對待他們，這樣對他們講的人，說難聽點是因為你運氣好而已，你的親友家屬沒有遇到這種情況，所以你覺得可以這樣對他們嗎？隔離時期間所做配合政府的事，也是尊重這棟大樓其他人的表現，那他也希望其他人能夠尊重他們，這些一樣是被害者的人。

台南市東區區長陳勝楠指出，他是26日晚上10時獲得此一消息，所以27日上午8時他就親自去當事人大樓去了解，他有問過大樓管理員，該當事人檢疫期間沒有下樓也沒有出門過，的確遵守居家檢疫規定，他也調閱里幹事的居家檢疫調查資料，當事人也符合居家檢疫相關規定，他親自打關懷電話給當事人，由其親友接電話，對方也說當事人一切安好。

陳區長說，針對此事他提出3點說明，1、台南市東區居家檢疫關懷達成率是100％，他確認當事人居家檢疫並無出來；2、當事人在每天檢疫關懷都正常，身體狀況也正常，區公所送防疫物資，當事人也有接受；3、居家檢疫造成大樓有些住戶心情浮動，所以造成當事人不舒服，在居家隔離期間，如果當事人有任何問題需要協助反映，都可向東區區公所聯繫，區公所會全力協助解決，如有需要還可以請民政局及衛生局協助。

陳區長再次呼籲，不要歧視居家檢疫者，不要恐慌，違反居家檢疫隔離規定，一定會依法開罰，但這位案主是十分配合的居家檢疫者，請大家放心。

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