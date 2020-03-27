上架費免了！熊貓搶推「紓困專案」　開放1萬新店家上架、每店補助最多1.5萬

▲foodpanda推「全台店家紓困轉型專案」開放10,000 名上架費全額補助申請。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散至今仍不停歇，全台相關產業包括餐飲、旅遊等通通受到衝擊，經濟部也預估3至4月影響恐最為嚴重，故研擬規劃補助「尚未加入」外送平台店家，每店上限1.5萬元補助。對此，美食外送平台foodpanda今（27）日宣布開放1萬個未曾上架過的店家名額，申請全額補助上架服務費，每間店最高有1.5萬元補助，以期協助業者挺過非常時期。

為挺全台小餐飲店家挺過難關，foodpanda今（27）日宣布推出「全台餐飲店家紓困轉型專案」，並以補助上架服務費以及加注行銷資源提高曝光為主要內容，即日起開放1萬個名額提供店家申請全額補助，讓業者可以無痛上架。

請繼續往下閱讀...

foodpanda補充說明，新店家於平台上線需有3000元上架費用，另還有硬體租賃等相關費用，如接單平板、出餐機等，不過若店家要求需要其餘配套方案將會影響上架費多寡，每間店最高享有1.5萬元補助費，多餘費用仍要自吸收。

除協助店家快速上架， foodpanda也將進一步規劃店家上線後之持續曝光及上線表現，合作第1個月將加注行銷資源讓新店家有更佳曝光機會，以增加下單機率。