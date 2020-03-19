繼免運後⋯foodpanda1萬份免費餐點送暖醫護　「雙北部分重度隔離醫院」先領

▲foodpanda3月免運。（圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，台灣宣布首例確診案至今已過去3個月，疫情仍不停歇，全台相關產業包括餐飲、旅遊等通通受到衝擊，民眾生活型態也逐漸改變，改以線上購物等方式進行採買。繼宣布3月免運後，美食外送平台foodpanda今（19）日再度宣布送出1萬份免費餐點，給予第一線辛苦抗議的醫護人員，另承諾將透過3方向迎戰非常時期。

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▲foodpanda4新制建立安心配送流程。



foodpanda為感謝第一線辛苦的醫護人員，暖心送上1萬份免費餐點至醫院，目前已和相關醫院主動聯繫，提供專屬「免費餐點」優惠碼，首波會針對雙北部分重度級隔離醫院發放，就是要讓醫護人員在作戰時也能好好享受美食。

另為降低疫情衝擊， foodpanda表示將以「補貼外送服務費振興餐飲業」、「增加上線獎金協助短期就業」以及「推廣安全配送建立安心保障」3大方向陪伴民眾度過非常時期，承諾將盡全力協助合作店家透過外送訂單提升業績，以減緩店家來客數下降的現況，包括以免外送服務費、指定店家優惠、滿額折抵等優惠活動，以提高店家外送業績；也將針對新加入店家加快上線至平台速度；同時配合經濟部餐飲業紓困方案，共同研擬相關內容。

除外， foodpanda也以4項新制度建立安心配送流程，包括推動「無接觸送餐」、鼓勵外送夥伴每日執行「防疫自主檢查」、定期調查外送夥伴「呼吸道症狀及旅遊史」以及持續宣導正確防疫觀念，確保外送不成為防疫漏洞。