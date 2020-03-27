iPhone用戶有注意到嗎？iOS 13.3.1以後版本現Bug　VPN無法加密

▲有國外虛擬私人網路服務提供廠商注意到，iOS 13.3.1以後的版本都出現VPN無法加密的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

包括本週所推播iOS 13.4，iPhone自iOS 13.3.1以後的版本都出現VPN無法加密的狀況，而官方也意識到了這個現象，目前正研究如何修復這項漏洞。綜合外電皆指出，有心人士將可以藉由這項漏洞繞過VPN加密，並藉此竊取用戶的資料，甚至是洩露其IP位置。

這項漏洞，會讓iOS 13.3.1之後的版本用戶連接到VPN並建立連接通道後，並不會自動斷開現有的網路連接，使得用戶的資料可能因此外洩。

而這個VPN漏洞，是由瑞士的虛擬私人網路服務提供廠商ProtonVPN所發現；該公司強調，會因為這項漏洞受害最深的用戶，莫過於那些長期受到國家監視、侵犯民眾人權的人民。

ProtonVPN指出，在發現這項iOS漏洞後已告知了Apple，官方也允諾會著手研究如何修補這項漏洞；不過在修補完畢前，用戶還是能用一些方式來保護自己的個資，那就是在連接到VPN後，先開啟飛航模式，而後再關閉飛航模式即可。

不過ProtonVPN也坦承，這個方式並不是每次都行得通。如果官方能夠儘早修補完成，那是最好不過的了。