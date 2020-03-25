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iOS 13.4正式版來了　翻白眼Memoji超吸睛

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▲▼iOS 13.4更新。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iOS 13.4更新已推播。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

iOS 13.4於今（25）日凌晨推播更新，這次的更新內容包含了「檔案」App的「iCloud雲碟」檔案夾共享等新功能及部分項目的修正，Memoji貼圖則是新增了9款，其中最吸睛的就是翻白到無極限的表情貼圖。

▲▼iOS 13.4更新。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iOS 13.4更新後，新增了9款新Memoji表情貼圖（紅框處）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iOS 13.4更新。（圖／記者邱倢芯攝）

這次的檔案共享功能，是提供控制項目來限制只有明確邀請的對象才能存取，或允許權限給任何擁有檔案夾連結的成員，提供權限來選擇哪些人可進行更動和上傳檔案，以及哪些人只能檢視和下載檔案。

而在雲端遊戲方面，這次的更新也有具備Apple Arcade的App Store，支援「通用購買」，單次購買參與的App即可跨平台在iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和Apple TV中使用；且最近玩過的Arcade遊戲會顯示在Arcade標籤頁中，以便使用者在iPhone、iPod touch、iPad、Mac和Apple TV上繼續遊玩。

而最讓使用者有感的，莫過於新增了9款Memoji貼圖；包括了鼻孔噴氣、臉龐一堆愛心、開趴表情、捧臉吶喊、使用MacBook、上攤左手、雙手合十、雙手比叉，以及最有可能讓果粉想一直用的翻白眼表情貼圖。

《ETtoday新聞雲》記者在實際測試後，尚未出現有任何災情的狀況，手機本身也沒有出現發燙、閃退等情況，如果對於翻白眼表情貼圖有興趣的果粉，可以下載來試試看。

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