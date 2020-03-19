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蘋果iOS 13.4將於24日發布！支援觸控板操作、所有iPad Pro機款

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▲▼iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube）

▲iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳心怡／外電報導

蘋果昨（18日）無預警推出新一代 iPad Pro，同時也預告 iOS 13.4 、iPadOS 13.4版本將於美國時間 3 月 24 日推送。這次除了重新設計的郵件工具欄和iCloud文件夾共享等功能外，iPad OS 13.4也首次對觸控板支援引入iPad。

iPadOS 13.4 將支援所有 iPad Pro 機款，包括 iPad Air 2、iPad 第五代後、iPad mini 4 等後續機型，也可以支援藍牙、USB 連結的第三方滑鼠。

蘋果昨晚剛發佈了新款iPad Pro和帶觸控板和背光鍵盤，而iPadOS 13.4也可支援觸控板鍵盤和滑鼠游標操作。iPad 的滑鼠體驗會帶入類似於 MacBook 的手勢操作，讓用戶獲得更像使用筆記型電腦的感覺。

至於價格方面，11吋的iPad Pro售價25,900元起，而12.9吋的iPad Pro則是32,900元起。不過新款的iPad Pro在台正式銷售日期仍未定。

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