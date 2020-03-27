屏東枋山走私「市價60億」海洛因　4嫌被判無期徒刑首腦併罰400萬

▲破獲岸際最大海洛因磚塊走私案可供4700萬人吸食。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵破歷年最大宗岸際毒品海洛因470公斤、市價60億元，逮獲張姓男子等12人組成販毒集團，他們利用漁船，從東南亞地區走私海洛因入境，屏東地院審理後依違反毒品危害防制條例，將張、黃、陳等人判處無徒刑，可上訴。

該起走私毒品案，張男等人為逃避檢警查緝，分工相當細、手法隱蔽，並利用2018年11月間，警力大都投入選舉查察之際，利用夜間行動；先由集團成員先以大船載運毒品至近海，再利用另一艘船筏將毒品運至離岸邊更近處，再由熟悉水性成員身穿蛙鞋游泳出海，將毒品拉至岸邊，另由他人在陸地上接運。

屏東地檢署指揮屏東查緝隊及警方人員於於凌晨時分在屏東縣車城鄉台26線岸際旁涵洞，先逮捕53歲林姓男子與16歲尤姓少年，起獲海洛因磚1240塊、總重約470公斤等證物，擴大追查，逮獲12名嫌犯。

屏東地檢署表示，根據數據分析，1公斤純質海洛因經以葡萄糖、麵粉等稀釋，可供10萬人次吸食，470公斤等於可4700萬人次施用，以臺灣2300萬人口，可供每人施用2次，每人平均分到0.02公克。

檢方偵結後，對張姓主嫌求處死刑，但承審法官認為，審酌犯案情況，宣告刑已可收懲戒之效，檢察官求刑稍有過重，但併科罰金400萬元。

►神級保濕