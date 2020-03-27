李克強：要高度重視防治無症狀感染者　全力保障人民健康安全！

▲李克強。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

大陸總理李克強26日指示，要高度重視防治無症狀感染者，無論是通過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的科學防治方案，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

根據中國政府網27日消息，李克強26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。他在會上表示，疫情初期集中精力救治有症狀感染者，尤其是重症和危重症病人，現在除了要持續鞏固疫情防控，更要重視防治「無症狀感染者」等問題。

「無症狀感染者究竟有無傳染性？病情會不會進一步發展變化？」李克強說，衛健委應該組織專家認真研判，拿出科學防治方案，「這是我們鞏固疫情防控成果、防止出現防控漏洞的重要內容」。有關部門要嚴肅看待、及時公開回應社會關切。

李克強表示，新冠肺炎疫情發生以來，有關部門一直在根據情況變化不斷調整診療方案，對於出現無症狀感染者這一情況，也要因應變化、科學應對，「我們的目的就是一個：全力保障人民群眾的生命健康安全」。

無症狀感染者全稱是「新冠病毒無症狀感染者」，指無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者。發現無症狀感染者主要有四種途徑，一是新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察期間的主動檢測；二是聚集性疫情調查中開展的主動檢測；三是新冠肺炎病例的傳染源追踪過程中對暴露人群的主動檢測，四是對部分有新冠肺炎病例持續傳播地區的旅行史和居住史人員的主動檢測。

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