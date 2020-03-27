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俄羅斯Su-57首亮宣傳片　秀出側向武器艙導彈發射過程

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實習記者周茹焮／綜合報導

俄羅斯於24日發佈全球最先進的第5代戰機Su-57（北約命名「重罪犯」Felon）的宣傳影片，進行Su-57各種運動性能的展示，包含滑行、起飛、編隊和低空飛行、高機動與著陸，其中最受矚目的是側向武器艙發射導彈。

Su-57戰鬥機是一款有隱身能力且雙引擎多用途的第五代制空及對地戰機，是俄羅斯的首架隱形戰機，原型機為T-50於2010年首次試飛，而內置式彈艙的發射過程令眾人深感好奇，雖然有介紹圖書，但它主翼根部的2個細長且尖銳形狀的艙體，一直是外界所關心的，透過軍事模型，僅能認定這2個艙體就是側向武器艙，各可安裝1枚空對空飛彈，但是艙體太小很難理解如何運作。

航空學家的讀者湯姆·德默利（Tom Demerly）表示，「Su-57戰鬥機的展示架與飛行演示都是前所未見的，與美國的F-22猛禽戰鬥機和F-35閃電II式形成鮮明的對比，但是還沒有人親眼看到過武器艙的開啟過程。」

▲第5代戰機Su-57。（圖／新華社） 

▲第5代戰機Su-57。（圖／新華社）

Su-57戰鬥機並沒有在2019莫斯科航空展（MAKS 2019）中出現，引起外界猜測。據報導，在原型機推出之時，武器艙可能還沒進展到完全成熟的程度，是以邊生產，邊修改的方式進行，俄羅斯所研發的這一種小直徑新導彈，裝置在Su-57的側艙，在之前的飛行展示，可能就因為小導彈還沒有完成，導致無法展示。

此外，中國大陸的殲-20也打造了側彈艙門，並且還曾在飛行演示中開啟，但有別於Su-57的是將機腹空間設計成彈艙，當要使用時，導彈掛架被旋轉配置轉出艙外，然後側艙門關閉，最後在掛架上發射。據了解，這樣的設計可以降低雷達反射面積，減少被偵測的機率。

幾年前，出現了攜帶式PL-10導彈的第一批圖像，是一種相當重要的空戰武器，紅外成像格鬥空空飛彈和帶拖曳誘鉺的綜合電子對抗系統，導彈可以通過彈射系統移出，使它在短時間內發射，避免艙體一直保持打開的狀態，影響整個雷達橫截面（RCS）。

如上所述，這種方法需要隱身飛機在艙門持續打開的情況下，飛行一定的時間，但這會限制它的性能和機動性，並且嚴重影響雷達橫截面，使它暫時暴露在敵人的雷達之中。然而，將通過擁有發射後鎖定功能的導彈來部分解決問題，而艙門僅在需要將導彈射入氣流時，才保持打開狀態。

▼俄羅斯最先進的Su-57，進行側向武器艙發射導彈。（圖／翻攝自YouTube／Russian Defense Ministry）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

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