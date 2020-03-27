德國「小提琴女神」證實染疫：希望再為大家演奏！　本周2音樂家病逝

▲慕特2月底曾至日本演奏貝多芬，期間參觀多個知名景點。（圖／翻攝自臉書「Anne-Sophie Mutter」）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國「小提琴女神」慕特（Anne-Sophie Mutter）26日發文表示，自己也感染了新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），「現在是個對任何藝術家而言都很艱難的狀況，但美好的日子就要來了。」

綜合外電報導，56歲的慕特透過臉書上傳影片，向大家告知自己已經確診新冠肺炎，目前在家中進行隔離，「的確，在一些比較悲慘的案例中，病情會很嚴重，但對我而言，我56歲而且沒有抽菸（非高風險群）。所以我的粉絲中有癮君子的話，你們應該要好好考慮戒菸了。」

鏡頭前的慕特氣色溫潤，她將會在周四（26日）晚間7點半，上傳和倫敦愛樂樂團成員合奏的貝多芬四重奏音樂會，該影片為事先預錄。慕特表示，希望大家能繼續透過聆聽和彈奏享受音樂，她也身體盡快恢復，能在近期開啟直播音樂會。

本周已至少2名音樂人逝世，包括法國小提琴家勒柏（Jean Leber），享壽81歲；爵士音樂家迪班戈（Manu Dibango），享壽87歲。德國全境感染病例突破4.3萬人，239死的死亡率目前相對偏低。