參訪烏干達窮漁村「孩子們防疫動作」驚呆他！曝當地防疫措施「無可挑剔」

▲ 網友曝光烏干達的防疫措施 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

非洲烏干達於22日出現新冠肺炎確診首例，當局隨即宣布關閉邊境和港口。一名網友恰巧就被鎖國政策給打亂了行程，只能暫時留在當地，不過他也發現，即便當地資源匱乏，還是有很多人認真做好防疫工作，讓他不禁詢問「烏干達是不是非洲防疫標竿？」

一名在烏干達的網友日前於PTT八卦版發文，分享當地「超英趕美」的防疫措施。他日前在烏干達進行7天6夜的下鄉探訪，22日晚間，烏干達總統突然宣布機場要關閉32天，打亂了他的行程，因此也只能在維多利亞湖旁的飯店暫時落腳。

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原PO說，原以為在烏干達這樣的國家，出了首都之後就不會有人關心疫情，沒想到到了第二大城姆巴拉拉（Mbarara）後，才發現事實不是如此。

他表示，姆巴拉拉雖說是第二大城，卻是連條像樣的道路都沒有，到處塵土飛揚。不過當他到了用餐的地方、車子進入大門時，就有人拿酒精讓他在車上消毒，停好車進入餐廳後，又再被要求要消毒一次。

▲小朋友看到陌生人進入村子，便拿衣服擋住口鼻 。（圖／原PO授權提供）

原PO說，基本上旅館和觀光區的防疫措施都是和上述相同，不過雖然鄉下人比較窮，也沒有影響他們抗疫的決心。他表示，當他們一行人到一個小漁村參訪時，孩子們即使沒有口罩，在看到陌生人時還是趕快用衣服把口鼻都遮起來了。

至於有人質疑，為何當地人都沒什麼在戴口罩，對此原PO認為應該是價錢的關係，「10天前一般醫療用口罩大概0.8 USD（約台幣24元），現在要1.7 USD（約台幣51元）」，而當地警察的月薪大約為120美金（約台幣3600元），更不用說其他鄉村裡的工作了。

原PO也補充當地超市的景象，除了進到商場前就經過2次的酒精消毒，賣場也安排了一名員工在推車前用酒精擦拭把手，消毒後才讓客人使用。

▲每台推車被使用前都先經過消毒了。（圖／原PO授權提供）

就原PO去過70至80個國家的經驗，他認為以烏干達的資源和水平能做到這樣的防疫等級，基本上已經算是「拿一副爛牌打了一局好牌」，沒什麼好挑剔的。雖然他認為肺炎最終還是會在當地傳開，但政府和居民能做的，就是盡量「買時間」，他也已經做好2、3個月都無法離開的打算了。

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