嚴德發：陸航部隊和特指部是防衛作戰的關鍵戰力

軍聞社／記者林澤廷桃園26日電

國防部長嚴德發今日代表三軍統帥蔡英文總統，前往北部地區慰勉駐軍，視導戰備訓練及防疫整備實況，期許官兵持續保持高度警覺，落實戰備訓練及防疫工作，善盡國軍保國衛民職責。此外，清明節將屆，嚴部長也特別前往601旅昌平演習紀念園區，向先烈與陣亡將士致敬，表達追思與崇敬。

嚴部長上午由聯參主管陪同，前往陸軍航特部航空第601旅及特戰指揮部，聽取任務簡報，詳細瞭解部隊近期訓練及防疫整備作為，犒慰辛勞；嚴部長對於官兵發揮精良訓練成果及落實防疫措施，予以高度肯定。

「無戰不聯、無訓不聯，三軍密切聯合作戰」嚴部長在工作指導時指出，防疫工作和戰訓工作是同步進行，國軍訓練流程必須按規劃節點去做，循序漸進，才能讓部隊有戰力。

嚴部長表示，陸航部隊和特指部都是國軍防衛作戰的關鍵戰力，軍種之間彼此的協調、聯繫，結合現地，「從嚴、從難、從實」，再藉由「漢光演習」驗證，精進部隊的整體訓練方式，發揮聯合作戰戰力。

嚴部長並表示，戰術行軍要能結合作戰區防衛作戰的作戰計劃，不論是應援、增援或是協同，都要發揮聯合作戰的效能，平時更要做好聯繫、協調及計畫的整合，進而透過實兵驗證，提升我們防衛作戰能力。

嚴部長認為，「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」，特戰部隊將來就是運用在城鎮作戰及灘岸決勝，也是防衛作戰的重點。

針對防疫工作，嚴部長再度強調，「防疫視同作戰」，就是要戒慎恐懼，因為武漢肺炎的傳染性非常強，國軍肩負國家安全，尤其要小心謹慎，官兵個人要有「病毒可能就在你身邊」的防疫敏感度，時時刻刻提高警覺；各級幹部應持恆要求官兵出了營區休假在外，透過一級輔導一級做好休假規劃，少前往公共場所，多居家陪伴家人，避免發生群聚感染的機率，確維部隊戰力完整，共同為守護國防安全與人民安康而努力。