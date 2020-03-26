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雲豹甲車夜間機動遇風雨　陸軍機步269旅執行城鎮作戰演練

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風雨生信心

▲陸軍機步269旅執行夜間機動。（圖／軍聞社提供，以下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

國軍第一季「戰備訓練實兵演練」進入第3天，陸軍機步269旅實施城鎮作戰演練，因臺灣各地區都市密集，城鎮中的建築物都是作戰場域，讓官兵在建築物的樓層、房間、廊道等限制空間進行作戰及射擊，以磨練官並對於突發狀況的應變、處置能力。晚間由旅長董少將全程督導，執行夜間機動，過程雖遇大雨，但官兵不畏風雨，駕駛雲豹八輪甲車前往戰術位置，全力以赴完成任務。

陸軍機械化步兵第269旅為中華民國國軍駐守於台灣桃園市的陸軍部隊，編配在陸軍第六軍團指揮部，隊名「雄獅部隊」，前身為陸軍步兵第269師，在精實案解編前本師師部曾長期駐防在桃園楊梅，因此又有「楊梅師」之稱。

城鎮戰鬥

▲官兵在城鎮戰鬥項目中穿梭於樹林、建築物之間。

除了陸軍機械化步兵第269旅外，肩負蘭陽作戰分區三軍部隊通用後勤支援保修任務的宜蘭聯保廠，也在營外開設前支點及保修站，並實施裝備野戰搶修，模擬車輛執行任務期間受損，保修人員於現地對損壞車輛進行修復，考驗人員於機具缺乏情形下，如何運用現有工具恢復裝備妥善以維護戰力。廠長王中校表示，戰備訓練月實兵週操演，是驗證幹部研擬計畫、指揮部隊及官兵狀況處置的最佳時機，各級幹部均在安全前提下，大膽練兵，以獲得訓練成效。

▼宜蘭聯保廠

戰力防護

 
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