「請向祖上雲端遞假單」蘇貞昌警告居家檢疫者：清明連假違規一定嚴懲

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，清明連假在即，為避免防疫破口，行政院長蘇貞昌26日透過臉書呼籲，居家檢疫者若違規，一定依法嚴懲，絕不縱容。

蘇貞昌表示，清明掃墓不是違反居家檢疫到處跑的藉口，若有違反，一定依法嚴懲嚴辦，絕不縱容，請自行向祖上雲端遙遞假單。

蘇貞昌呼籲，慎終追遠是國人重要習俗，但這次盡量避免不必要的出門奔波、避免群聚，減少國內防疫的負擔，現在就是防治新冠肺炎的最關鍵時期，請大家務必多配合，少一分風險，就是多一分保障。