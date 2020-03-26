反擊民進黨政府批評隱匿疫情　國台辦：向台通報疫情資訊有101次

▲行政院長蘇貞昌、陸委會先後表示「大陸隱瞞疫情」是事實，引起國台辦不滿。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對行政院長蘇貞昌、陸委會先後表示「中國大陸隱瞞疫情」是事實真相。國台辦發言人朱鳳蓮26日晚間回應，「陸委會24日的聲明嚴重違背事實，完全是顛倒黑白，混淆視聽。」

朱鳳蓮強調，大陸過去兩個多月，及時向世衛組織以及有關國家和地區，通報疫情資訊，同時為國際社會抗擊疫情也贏得寶貴時間，國際社會對此已有公論。她同時反問民進黨政府「在防疫過程中，有沒有從大陸和世衛組織方面得到防疫相關資訊？有沒有從大陸提供的經驗中獲益？」

▲針對大陸隱瞞疫情，陸委會24日聲明強調，蘇院長所言乃事實真相。（圖／記者陳政錄攝）

日前陸委會發聲明強調，「蘇院長所言乃事實真相，國台辦若以謾罵製造兩岸緊張關係，只會引起台灣人民更強烈的反感。」對此，朱鳳蓮也反擊，「大陸方面及時通報、示警，提供防疫經驗的事實清清楚楚。請問民進黨政府，為什麼不把這些真相告訴台灣民眾?」

▲國台辦發言人朱鳳蓮強調，至今大陸向台灣通報疫情資訊有101次。（圖／路透社）

朱鳳蓮指出，大陸1月3日啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，及時向台灣通報大陸疫情資訊。1月12日，通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。1月12日至14日，特別安排台灣專家到武漢實地考察，並且回台也開記者會表示，有得到大陸方面通報需要隔離的資訊。2月5日至3月8日，先後向台灣方面分享，關於新冠肺炎（COVlD-19）疫情26份關鍵技術資料，截至24日，大陸向台灣通報疫情資訊有101次。

針對台海近日情況，朱鳳蓮強調，「台灣疫情形勢還在發展，不斷有聲音質疑民進黨政府政治雙標，造成防疫破口。我們要反問民進黨政府，你們始終不通報確診病例活動軌跡、不通報發生感染的醫院名稱，這是不是不透明？連續懲辦發佈疫情真實資訊的普通民眾，這是不是打壓？」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

談到滯留武漢最後一批台灣民眾，朱鳳蓮也表示，「採取註記管制手段，阻止滯鄂台灣民眾返鄉，這是不是歧視？漠視世衛組織規定，惡意編造使用汙名化的疫情名稱，這是不是煽動仇恨?」

朱鳳蓮最後強調，民進黨政府轉移焦點、推卸責任無益於台灣疫情防控，造謠污蔑、政治操弄只會製造仇恨，最終傷害台灣民眾利益。「民進黨政府所作所為，既不善良，也不厚道，確實應該好好捫心自問。」