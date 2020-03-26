民眾不用「口罩實名制2.0」原因曝光　7元運費可再買一個、現場拿比較有快感

▲「口罩實名制2.0」今天開放領取，但仍有許多人選擇到藥局現場排隊。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔡玟君／台北報導

「口罩實名制2.0」第二波已開放預購，但藥局每天排隊人潮仍舊不減。記者實際訪問民眾仍選擇排隊原因，民眾多表示，不懂如何操作APP、7元運費還可以再買一片口罩，「而且喜歡現場立刻拿到口罩的快感。」

記者實際到汀洲路的日生大藥局觀察，下午13點30分開賣前，現場已有約50人排隊，還有人1個小時前就來卡位。當被問到為什麼不使用APP預購，現場民眾紛紛表示：「不知道怎麼使用APP，而且很怕身分被盜用，還是寧願現場排。」

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▲藥局排隊買口罩人潮不減。（圖／記者蔡玟君攝）

一位早餐店老闆娘說，預購後要隔一週才能領取，所以仍然傾向現場排隊；另一名女性民眾則認為，除了怕身分被盜用，且多付的7元運費還可以多買一片，所以會選擇現場排。

現場一名男性民眾表示，還是喜歡現場能立即拿到的快感，而且直接拿到也比較安心，他也建議政府，每週可領取口罩數量應該提升到5片較為剛好，也希望指揮中心能公布每一區接受居家檢疫和居家隔離的人數與大約地點，「讓附近民眾可以有個心理準備，如果不知道的話，也不曉得哪些是偷跑出來的人，這樣可能會成為防疫破口。」