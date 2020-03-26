華航、長榮機組員返國禁足令拍板　「貨機3天、客機5天」嚴禁外出

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，華航內部的健康管控措施寫明，員工在居家檢疫期間有兩種例外情形可外出，包含執行公司指派的公務及執行生活必要所需之活動，他質疑「那員工豈不是也可以大大方方的趴趴走」？對此，中央流行疫情指揮中心也立即修正相關規定，拍板機組員返台後5日內不得外出，貨機機師則是3日內不得外出。

▲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間有2種例外情形可外出 。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會表示，早上看到報導時，已跟民航局、華航聯繫，指揮中心也再度與華航、長榮重申，務必依照指揮中心規定，華航承諾會立即修正並落實，已要求民航局落實督導。華航、長榮近兩日參與會議時，指揮中心都有不斷叮嚀，要落實相關指引規定。

根據最新指引規定，國籍航空公司機組員應嚴格遵守防疫規定，返台後5日內不得外出，貨機機師3日內不得外出；另值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，組員入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

至於如果航空業如果沒依照先前規定班表進行，或有機上防護不足情況，不符合是否有相關罰則？陳宗彥表示，若違反他們提報的計畫，比如說個人部分，就需要回歸居家檢疫14天的規定；公司部分，會評估違反他們所提的計畫內容，採取必要措施。

另外，空服員是否有檢討機上服務流程的必要？陳宗彥說，這部分在整個航空公司前、後艙，都已有完整的指引，在機上的服務措施也有在計畫內，原有的計劃已是簡餐，也有減少服務次數，如供餐部分都有納入，服務流程是否還有必要精簡，會隨時檢視。

機組員排班部分，陳宗彥說，排班是前後艙部分有間隔3天、5天等的限制，但希望航空公司能綜合考量長、短班，也要給空服員喘息時間，這些都要納入排班計畫。

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

根據黃子哲在臉書的爆料內容指出，目前所有人進入三級旅遊警示的國家地區，返國後都要居家檢疫14天，然而，指揮中心特別給予航空業豁免的規定，機組員只要至少5天以上的居家檢疫，即可再度出勤。雖然指揮官陳時中補充說明，「這是時間放寬，但居家檢疫的措施都沒有少。」不過，外界對於未滿14天的半套居家檢疫已有疑慮，甚至有不少機組員憂心，擔心自己會成為防疫破口。

黃子哲說明，有華航的員工透露，公司內部的健康管控措施竟規定，在居家檢疫期間，可因執行公司指派的公務，或是執行生活必要所需之活動外出。規定中進一步舉例，「即便是在5天內，公司若是有指派公務，那機組員還是得出勤」。

黃子哲接著說，「更離譜的是，居家檢疫就是只能待在家中，但在公司發布的規定內還舉例『短暫接送小孩或購買三餐可出門』，那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服...等，機組員豈不是也可以大大方方的趴趴走？」他反問，如此一來，至少需要5天居家檢疫的規定形同具文，失去意義。

▲黃子哲臉書曝光華航內部的健康管控措施內容。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

華航對此回應，該規定是根據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提醒組員惟執行公務及生活必要所需活動始得外出，其餘時間應配合相關規定做好自我管理，並留意自身健康狀況，避免影響他人健康，甚至違反政府法令而受罰。

華航表示，刻正就公告內容進行強化調整，在恪遵中央流行疫情指揮中心之規定下，符合人性需求並兼顧營運。民航局表示，針對這部分，民航局會再跟指揮中心、航空公司三方進行討論，看怎麼樣來做措施調整，相關配套會一直滾動調整及加強。

▲發言人莊人祥針對外界關注的問題予以回應。（圖／記者李毓康攝）

截至目前為止，確診個案當中有4人屬於航空業，包含2名機師以及2名空服員，空服員除了長榮之外，另有1名非國籍航空的女性空服員。針對外界關注機組員恐成防疫破口，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 表示，以確診空服員個案為例，是在特別規定實施之前，得要再觀察一陣子，看看規定是否真有破口，有任何問題，指揮中心都會隨時檢討。

▼黃子哲發文指出，扯！居家檢疫竟可以出門接小孩、買三餐。