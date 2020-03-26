　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航、長榮機組員返國禁足令拍板　「貨機3天、客機5天」嚴禁外出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，華航內部的健康管控措施寫明，員工在居家檢疫期間有兩種例外情形可外出，包含執行公司指派的公務及執行生活必要所需之活動，他質疑「那員工豈不是也可以大大方方的趴趴走」？對此，中央流行疫情指揮中心也立即修正相關規定，拍板機組員返台後5日內不得外出，貨機機師則是3日內不得外出。

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間有2種例外情形可外出 。（示意圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會表示，早上看到報導時，已跟民航局、華航聯繫，指揮中心也再度與華航、長榮重申，務必依照指揮中心規定，華航承諾會立即修正並落實，已要求民航局落實督導。華航、長榮近兩日參與會議時，指揮中心都有不斷叮嚀，要落實相關指引規定。

根據最新指引規定，國籍航空公司機組員應嚴格遵守防疫規定，返台後5日內不得外出，貨機機師3日內不得外出；另值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，組員入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

至於如果航空業如果沒依照先前規定班表進行，或有機上防護不足情況，不符合是否有相關罰則？陳宗彥表示，若違反他們提報的計畫，比如說個人部分，就需要回歸居家檢疫14天的規定；公司部分，會評估違反他們所提的計畫內容，採取必要措施。

另外，空服員是否有檢討機上服務流程的必要？陳宗彥說，這部分在整個航空公司前、後艙，都已有完整的指引，在機上的服務措施也有在計畫內，原有的計劃已是簡餐，也有減少服務次數，如供餐部分都有納入，服務流程是否還有必要精簡，會隨時檢視。

機組員排班部分，陳宗彥說，排班是前後艙部分有間隔3天、5天等的限制，但希望航空公司能綜合考量長、短班，也要給空服員喘息時間，這些都要納入排班計畫。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

根據黃子哲在臉書的爆料內容指出，目前所有人進入三級旅遊警示的國家地區，返國後都要居家檢疫14天，然而，指揮中心特別給予航空業豁免的規定，機組員只要至少5天以上的居家檢疫，即可再度出勤。雖然指揮官陳時中補充說明，「這是時間放寬，但居家檢疫的措施都沒有少。」不過，外界對於未滿14天的半套居家檢疫已有疑慮，甚至有不少機組員憂心，擔心自己會成為防疫破口。

黃子哲說明，有華航的員工透露，公司內部的健康管控措施竟規定，在居家檢疫期間，可因執行公司指派的公務，或是執行生活必要所需之活動外出。規定中進一步舉例，「即便是在5天內，公司若是有指派公務，那機組員還是得出勤」。

黃子哲接著說，「更離譜的是，居家檢疫就是只能待在家中，但在公司發布的規定內還舉例『短暫接送小孩或購買三餐可出門』，那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服...等，機組員豈不是也可以大大方方的趴趴走？」他反問，如此一來，至少需要5天居家檢疫的規定形同具文，失去意義。

▲黃子哲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間，有2種例外情形可外出。 。（圖／記者陳致平攝）▲黃子哲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間，有2種例外情形可外出。 。（圖／記者陳致平攝）

▲黃子哲臉書曝光華航內部的健康管控措施內容。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

華航對此回應，該規定是根據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提醒組員惟執行公務及生活必要所需活動始得外出，其餘時間應配合相關規定做好自我管理，並留意自身健康狀況，避免影響他人健康，甚至違反政府法令而受罰。

華航表示，刻正就公告內容進行強化調整，在恪遵中央流行疫情指揮中心之規定下，符合人性需求並兼顧營運。民航局表示，針對這部分，民航局會再跟指揮中心、航空公司三方進行討論，看怎麼樣來做措施調整，相關配套會一直滾動調整及加強。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲發言人莊人祥針對外界關注的問題予以回應。（圖／記者李毓康攝）

截至目前為止，確診個案當中有4人屬於航空業，包含2名機師以及2名空服員，空服員除了長榮之外，另有1名非國籍航空的女性空服員。針對外界關注機組員恐成防疫破口，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 表示，以確診空服員個案為例，是在特別規定實施之前，得要再觀察一陣子，看看規定是否真有破口，有任何問題，指揮中心都會隨時檢討。

▼黃子哲發文指出，扯！居家檢疫竟可以出門接小孩、買三餐。

 

ET快訊
習近平回信大讚譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可
口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」
快訊／男亮槍闖銀樓劫70萬！嫌犯遭老闆爆頭落跑
政大交換生確診！　學校公布居家檢疫師生共54人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

鋒面+冷空氣明晚變天！「雨最多」時間、地點曝　北部高溫暴跌近10°C

恙蟲病致死率達6成！清明掃墓入草叢　備妥掃墓三寶保無恙

政大交換生確診！學校公布居家檢疫共54人　校長公開信曝光

快訊／因應疫情！高雄2大夜店「即日起暫停營業」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

鋒面+冷空氣明晚變天！「雨最多」時間、地點曝　北部高溫暴跌近10°C

恙蟲病致死率達6成！清明掃墓入草叢　備妥掃墓三寶保無恙

政大交換生確診！學校公布居家檢疫共54人　校長公開信曝光

快訊／因應疫情！高雄2大夜店「即日起暫停營業」

要命蓄水坑！1隻保育石虎、6隻獼猴　跌落後爬不出活活餓死

汪小菲S HOTEL變防疫旅館！住宿費直逼6位數　急撇清「救業績」：自願加入一線抗疫

環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

辛龍遇見劉真「從大男孩變成真男人」　陳美鳳心疼喊話：擦乾眼淚帶女兒向前走

新北警察局防疫超前部署　異地第二辦公室演練降低群聚風險

最近400米！美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部：要求美方停止挑釁

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

新秩序正在成形！12星座「一週運勢」曝...巨蟹、射手留意小人纏身

習近平回信譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可

「表弟」卡森斯加盟電競戰隊 NRG　前 NBA 第一中鋒開啟新事業

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

獨／金芭黎台商收治負壓病房2個月現況曝！

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

英情侶抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中：沒虧待

快訊／新冠肺炎單日再增17例！

獨／隔離環境曝光　英情侶喊像監獄

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

確診數比台灣少！越南超強防疫關鍵曝

更多熱門

相關新聞

250元包三餐！莊人祥回擊英國情侶

250元包三餐！莊人祥回擊英國情侶

一對英國情侶14日入境台灣，因為沒錢住民宿，因此被安排到地方政府檢疫所檢疫，每天收費250元，不過，2人卻抱怨隔離環境差，如同住在監獄一般，因此向英媒BBC投訴。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如果英國人「突然想起來有錢的話」，也能夠幫忙安排好一點的住處。

外媒批台灣機場防疫漏洞百出

外媒批台灣機場防疫漏洞百出

醫護粉「喜歡鄧超孫儷」釣出本尊暖心承諾

醫護粉「喜歡鄧超孫儷」釣出本尊暖心承諾

美CDC北京辦公室「疫情前砍2/3人力」

美CDC北京辦公室「疫情前砍2/3人力」

居家檢疫人數激增　黃珊珊籲中央授權徵志工

居家檢疫人數激增　黃珊珊籲中央授權徵志工

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面