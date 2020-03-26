　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東縣長饒慶鈴26日前往台東市郊的伊濘部落文健站訪視站內長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣長饒慶鈴26日前往台東市郊的伊濘部落文健站訪視站內長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情來勢洶洶，加上清明連續假日即將到來，台東縣政府上緊發條，縣長饒慶鈴除指示整合原民處、衛生局及教育處，讓87所國小校護就近認養部落文化健康站外，26日前往台東市郊的伊濘部落文健站訪視站內長者，並由社工以阿美族母語宣導防疫方法「內外夾弓大立腕」七字口訣，希望長者多注意自身健康，也請各文健站多照顧老人家。

▼ 台東縣目前有87處的部落文化健康站，每天服務約2,500名部落長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 台東縣目前有87處的部落文化健康站，每天服務約2,500名部落長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴表示，台東縣目前有87處的部落文化健康站，每天陪伴服務約2,500名部落長者，縣府為因應防疫需要，2月起要求轄內文健站每日管控各站到站人數、長者體溫紀錄及關懷身體狀況，並於每日上午12點前回傳體溫監測情況（發燒長者列入每日關懷訪視個案，由照服員追蹤情形至感冒好後），現動員各鄉鎮(市)原住民族家庭服務中心及原住民社工員分別到縣內87處部落文化健康站加強防疫宣導。

原民處處長方銘總指出，為有效防疫新冠肺炎疫情擴散，縣府在2月份即整合原民處、衛生局及教育處，讓87所國小校護就近認養部落文化健康站，帶領照服員教導長輩做好自我健康管理、了解正確的防疫作法，也讓保護網更全面。

►對抗病毒看這裡

ET快訊
確診台商沒戴口罩玩2小時害業績雪崩！2個月過去…金芭黎現況曝
快訊／政大2生居家隔離！校方：26師生、2堂課程受影響
獨家直擊花蓮檢疫所！英情侶抱怨像監獄　250元含3餐還有人幫
金鍾國吃「台式夜市牛排」：比美國好吃一萬倍！台網友看「韓國吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

竹市加碼補貼藝文團體　中央地方攜手陪伴藝文界共度難關

防疫大作戰　舊廳舍蘊含新意義警六分局演練異地辦公

雞蛋不可放在同一籃子！　中市警「異地辦公」演練總動員

傳送不實疫情訊息被法辦　南警：請民眾勿再轉傳以免觸法

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

防疫期間執法無空檔　白河警取締酒駕零容忍

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

竹市加碼補貼藝文團體　中央地方攜手陪伴藝文界共度難關

防疫大作戰　舊廳舍蘊含新意義警六分局演練異地辦公

雞蛋不可放在同一籃子！　中市警「異地辦公」演練總動員

傳送不實疫情訊息被法辦　南警：請民眾勿再轉傳以免觸法

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

防疫期間執法無空檔　白河警取締酒駕零容忍

不斷更新／東京連2天40人↑確診「今激增47例」破紀錄！芬蘭「大首都地區」實施隔離

南台灣水岸宅房價兩極！1字頭新興重劃VS愛河旁3字頭　各有支持者

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

《夫婦的世界》太真實前6集列限制級！接檔《梨泰院》大呼好想贏

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

苦苦排隊買口罩當天全瓦解　事主犯後「罰坐求生」網笑：代誌大條

三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

123萬元起！BMW 2 Series Gran Coupe黑影特仕版西班牙獨享

強調第三批包機「不涉及兩岸協商」　陸委會：陳時中口誤、已做溝通

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

嘉女騎士撞路邊大貨車　2女童頭破裂

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

嘉義市出現首例確診　本島西部僅剩嘉義縣掛零

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

影／桃捷運量腰斬　清明後直達車減班

台南1名留學生回國5日無人聞問

桃園機場第三跑道　環評通過

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

傳綠島有遊客染新冠肺炎

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

南警雙管齊下防疫防制無漏洞

更多熱門

相關新聞

政大2生居家隔離！26師生、2堂課程受影響

政大2生居家隔離！26師生、2堂課程受影響

國內新冠肺炎疫情持續，政治大學今（26日）指出，該校有2位學生正進行居家隔離，共有26位師生、2堂課程受到影響。截至3月25日統計，居家檢疫之師生共54人。政大校長郭明政也特別寫一封信提醒師生，冷靜以對，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

郭台銘捐防護衣給桃市府　鄭文燦稱是及時雨

郭台銘捐防護衣給桃市府　鄭文燦稱是及時雨

雲林縣國中小規劃線上教學

雲林縣國中小規劃線上教學

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

關鍵字：

母語衛教疫情新冠肺炎武漢肺炎部落原住民

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面