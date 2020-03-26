台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

▲ 台東縣長饒慶鈴26日前往台東市郊的伊濘部落文健站訪視站內長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情來勢洶洶，加上清明連續假日即將到來，台東縣政府上緊發條，縣長饒慶鈴除指示整合原民處、衛生局及教育處，讓87所國小校護就近認養部落文化健康站外，26日前往台東市郊的伊濘部落文健站訪視站內長者，並由社工以阿美族母語宣導防疫方法「內外夾弓大立腕」七字口訣，希望長者多注意自身健康，也請各文健站多照顧老人家。

▼ 台東縣目前有87處的部落文化健康站，每天服務約2,500名部落長者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴表示，台東縣目前有87處的部落文化健康站，每天陪伴服務約2,500名部落長者，縣府為因應防疫需要，2月起要求轄內文健站每日管控各站到站人數、長者體溫紀錄及關懷身體狀況，並於每日上午12點前回傳體溫監測情況（發燒長者列入每日關懷訪視個案，由照服員追蹤情形至感冒好後），現動員各鄉鎮(市)原住民族家庭服務中心及原住民社工員分別到縣內87處部落文化健康站加強防疫宣導。

原民處處長方銘總指出，為有效防疫新冠肺炎疫情擴散，縣府在2月份即整合原民處、衛生局及教育處，讓87所國小校護就近認養部落文化健康站，帶領照服員教導長輩做好自我健康管理、了解正確的防疫作法，也讓保護網更全面。

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