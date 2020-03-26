快訊／政大2生居家隔離！　校方：26師生、2堂課程受影響

▲政治大學。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續，政治大學今（26日）指出，該校有2位學生正進行居家隔離，共有26位師生、2堂課程受到影響。截至3月25日統計，居家檢疫之師生共54人。政大校長郭明政也特別寫一封信提醒師生，冷靜以對，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

【校長給全校師生同仁的一封信】

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親愛的同學、老師與同仁們：

從春節前到現在，全校師生同仁全力投入防疫工作，尤其參與防疫工作的同仁，日以繼夜、盡心盡力，在此特別感謝。疫情日益嚴峻，仍應提高警惕並強化各項防疫、抗疫作業。

目前本校有2位同學正進行居家隔離，共有26位師生、2堂課程受到影響。截至3月25日統計，居家檢疫之師生共54人。請各位師生同仁冷靜以對，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

在疫情危機未解除前，懇切呼籲所有師生同仁：

1. 請師生同仁儘可能減少聚會活動。

2. 近期返國的師生同仁，建議 14天居家檢疫期滿後，再加自主監測14 天，共計28天。

3. 在「防疫從嚴、請假從寬」的原則下，若有師生同仁與居家隔離者或疑似個案有接觸者，建議進行14天的自主監測。同學可請假，並請院系所協助同學，搭配居家遠距教學或請教師採彈性授課方式；教職員工則改為居家辦公。

4. 各位師生同仁每天都應測量體溫，開車者應先至體溫量測站量完體溫後再行上樓。

5. 再次呼籲各位教師落實防疫點名，以建立防疫機制。

6. 請勿散布未經證實的訊息；對居家隔離、居家檢疫、自主健康管理及自主監測等，應具同理心、多所關懷與協助。

7. 有關遠距教學、視訊會議及分區上班等措施，本校將積極準備，並隨疫情發展，漸次實施。

我們深知，情勢險峻；但我們也深信，只要大家心手相連，齊心抗疫，一定可以度過難關，共寫艱辛抗疫的人生篇章。

敬祝 平安喜樂

校長郭明政

109年3月26日