關鍵分析：為何新冠肺炎男性死亡率高於女性？

▲穿著防護服的義大利醫護人員進入加護病房，治療新冠肺炎患者的畫面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

根據美國約翰霍普金斯大學最新資料，截至美國東部時間25日19時，新冠肺炎全球確診病例已超過46.6萬宗，死亡病例超過2.1萬宗。 一些統計報告更指出：新冠肺炎男性患者的死亡率高於女性。

例如根據義大利「國家衛生研究所」的資料，在2月21日至3月12日之間通報的13882件確診病例中，男性佔58%；在所有803件死亡病例中，男性佔72%。新冠肺炎住院患者中，男性死亡率比女性高75%。究竟是什麼原因導致此一現象？

專家表示，相關原因可能包括：抽菸、喝酒、熬夜等不良生活習慣讓男性的肺部等器官更容易受損。男性有更多的潛在健康問題，例如高血壓、心血管疾病、慢性肺病等。男女免疫系統也有差別，女性免疫系統更能抵抗病毒的感染。

首先，男性更可能有抽菸、喝酒、熬夜等不良生活習慣。美國奧克拉荷馬州「呼吸與流行病中心」免疫學家科瓦茨表示，抽菸、喝酒等生活習慣在男性中比 較普遍，這使他們的肺部功能更容易受損。 一旦被病毒感染時，肺部已有損傷者，出現肺炎和其他併發症的概率更高。

根據義大利國家衛生研究所的資料，在新冠肺炎住院患者中，抽菸者需要進入加護病房及使用呼吸器的機率是不吸菸者的兩倍以上。

第二，專家表示，男性往往有更多的健康問題，例如高血壓、心血管疾病、糖尿病和慢性肺病等。這些慢性病患者一旦感染新冠病毒，可能出現併發症，加速病情惡化。

倫敦大學學院「全球公共健康學」霍克斯說，男性出現慢性肺病和其他健康問題的比例更高，如果感染新冠病毒，這些因素會使他們的症狀更嚴重，死亡機率也更高。

第三，女性免疫系統抵禦病毒能力更強。美國愛渮華大學微生物學及免疫學教授珀爾曼曾用「嚴重急性呼吸症候群」(SARS)冠狀病毒和「中東呼吸症候群」(MERS)冠狀病毒在小老鼠身上進行試驗。結果顯示：各個年齡層的雄性小老鼠都比雌性小老鼠更容易被感染。

珀爾曼說：「這顯示荷爾蒙是影響病毒感染的一個重要因素。在我們從小老鼠身上去除雌性荷爾蒙後，雌鼠和雄鼠對冠狀病毒表現得同樣敏感。」

科瓦茨也說，女性的免疫系統更容易抵抗病毒性感染：「跟男性相比，女性的免疫細胞在被病毒感染後會產生更高水準的干擾素。這是免疫系統的重要成分。干擾素會刺激產生一系列抗病毒的蛋白質，起到抑制病毒的作用。」 她表示，出現呼吸道病毒感染時，女性更強的干擾素產生的力量讓她們受病毒感染和肺損傷的程度比男性更低。