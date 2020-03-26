中捷再徵才採網路報名　招募42人月薪最高破65K

中捷再徵才42人，月薪最高超過6萬5。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運再徵人！綠線年底將通車，台中捷運公司因應未來營運需求，二度徵才，公開招募基層主管及中階幕僚共42人，職缺包含運務、維修、經營管理等3大類組。中捷表示，薪資依職務不同，最低約4萬2千2百元，最高約6萬5千6百元，即日起接受網路報名，歡迎民眾加入中捷大家庭。

台中捷運公司表示，此次招募希望能延攬業界相關經驗人才，擔任基層主管及中階幕僚等職位，以展開通車前系統穩定性測試、營運模擬演練、初履勘等各項準備作業。

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中捷說，招考一律採網路報名，報名時間自今天中午12時起，至4月9日17時止。甄試包含書審、筆試及職涯發展測驗（占總成績50%）及面試（占總成績50%）。各職缺甄試、專業測驗科目及簡章規定，可至台中捷運公司徵才報名系統（https://recruit.tmrt.com.tw/）查詢。

另外，因應新冠肺炎疫情，中捷延攬作業也制定相關防疫措施（如量測體溫、配戴口罩應試、加大座位距離等），並依疫情變化調整考試日期、時間及地點，請應考人密切注意。

・停產會崩潰

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