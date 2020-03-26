影／7位重症還在加護病房！張上淳曝住院後惡化「嚴重肺炎有14例」　

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣今（26日）新增17例，包括15例境外移入、2例本土，目前累積案例達252例。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析提到，目前有7位重症住在加護病房。

▲0326中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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張上淳在記者會分析，目前為止無併發症的輕症73.6%，有173例，輕度肺炎48例，嚴重肺炎14例，無併發症重症有11例，認定是無症狀感染者或帶病毒者，目前為止28例，已經解隔離也出院。還在住院中有205位，死亡2位，還在住院中有1位確定解除隔離，還有2位等待最後確認，也是可以解除隔離。

張上淳提到，那麼多住院中，從病人發病到第一套檢體檢驗出病人陰性時，需要花非常大時間，中位數是19.5天，要花這麼多時間呼吸道檢體要陰轉，初期有幾位是兩套陰轉，要三套陰轉中位數要24天，這裡面有些到40幾天50幾天的，所以非常長。在這麼長的陰轉中，大部分病人情況都非常良好有些完全無症狀，就是病毒存在呼吸道中，需要長時間把病毒清除乾淨，為何出院比例這麼低？是等病毒陰轉需要花的時間。

重症裡面，張上淳說，目前還是有7位在加護病房使用呼吸器中，最近也是看到比較多例的個案是住院以後情況有惡化，進到加護病房使用呼吸器，先前也提到使用呼吸器甚至葉克膜，不過後來順利脫離葉克膜或呼吸器，病毒也陰轉已經離開加護病房，目前還再等復原中。