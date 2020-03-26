案192在美染流感「返台確診新冠肺炎」被罵翻　陳時中、周志浩幫緩頰

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎確診並例中的一名20多歲女性（案192）2/22在美國發病、3/23回國確診被罵翻，家人雖出現澄清「她在美國是確診B型流感，並不是新冠肺炎」，但仍遭到不少網友批評。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩則幫忙再度澄清「她的確有提出證據確定是流感，她不是惡意的，希望社會多點體諒心態。」

該個案是在2019年10月去美國讀書，今年2/22發病，有肺炎、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，在3/21通報、3/23確診；而個案親姐姐跳出來說，妹妹當時2月在美國是確診B型流感，是地方政府誤報了發病日（2/22）。對此，周志浩說，個案是境外移入，的確有提出證據是感染流感，回台時已經幾乎沒有症狀了。

而該名個案也讓人疑惑「流感和新冠肺炎是可以並存的嗎？」指揮官陳時中則表示，以前只要檢驗流感是陽性，都會排除新冠肺炎，但是後來發現可能有並存的疑慮，所以不能再排除掉，因為人並不會得了流感就有新冠狀病毒的免疫力，所以其實這在判斷上很困難，這也是疫情延燒、防堵上遇到瓶頸的原因，因為病毒真的很狡猾。

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周志浩強調，流感跟新冠肺炎病毒是不是真的可以共存，的確需要再去實證，但「我們關心的是，這件事她（個案）不是惡意的，社會不要這樣臆測，應該多點體諒心態，我也覺得在這種情形下，應該都可以體諒的。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）