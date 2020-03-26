清明疏運考驗！雙鐵「無法禁止發燒者搭車」只能勸離、戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，清明連假疏運成為一大考驗。交通部長祁文中表示，清明連假各大運輸場站都會啟動紅外線測溫儀或額溫槍，全面對旅客量測體溫，體溫超過37.5度者就會勸離，但目前無法嚴格禁止發燒者搭車，只能要求他們戴口罩。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，清明連假國內疏運為一大考驗，目前多個縣市清明節的法會都紛紛取消，也有7縣市在清明連假針對靈骨塔峰塔，希望國人可以在連假期間減少社交活動，避免傳染風險。

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祁文中表示，清明連假各運輸場站都會啟動紅外線測溫儀、額溫槍等量測體溫，發燒者就會勸離，但不能嚴格禁止，只能要求他們戴口罩，後續方式會與指揮中心溝通。

祁文中表示，台鐵車站很多，有的是無人車站，只能針對大站配置紅外線測溫儀或額溫槍，物資到位更早的話，會儘速配置。指揮中心指揮官陳時中表示，無人站沒辦法，有人力的車站會盡力調度，另雙鐵為密閉空間，建議還是戴口罩比較安心，不過現在乘客多已自發性戴口罩。

交通部台鐵局表示，為降低車內旅客擁擠度，4月1日至4月6日清明節連續假期疏運期間，對號列車不發售站票；電子票證、定期票仍依現行使用規定乘車。另外預計5月1日起，所有車站均需量測進站旅客體溫。

台鐵局表示，已購置32台紅外線測溫儀，自3月6日起於南港、板橋、桃園及臺北等站進行測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、臺中、嘉義、臺南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、臺東等總計22個車站。併同另12個一等站以額溫槍量測旅客體溫，共計34站將於4月1日起實施進站旅客量測體溫

台灣高鐵公司預計4/6起針對進站旅客全面實施體溫測量，目前：桃園、台北、台中站已接續完成紅外線體溫量測儀裝設，預計本週將再完成左營、台南二站裝設。另4/6起，尚未安裝紅外線體溫量測儀的車站，高鐵公司也已在各站進站閘門處備妥數量充足的額溫槍，將以人工方式對進站旅客逐一測量額溫。