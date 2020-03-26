三色豆根本地雷！網狂數落「難吃關鍵」　他一點幫平反：吃過好吃的

▲三色豆是許多人的便當地雷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

本站日前報導《搶購潮爆發「貨架上會剩什麼？」 他點名這一樣…秒被+1：到底誰發明的》，文內指出前陣子賣場歷經搶購潮，網友們認為「三色豆」應該是最後會被留在貨架上的商品之一。而近日也有鄉民好奇，這麼多人表示討厭三色豆，箇中原因究竟為何？貼文一出，眾人也給出了解答。

鄉民在PTT八卦版發文，他表示自己也不愛便當裡有三色豆，但不是因為味道不好，而是覺得拿這個當作便當的菜色「太混水摸魚」，好奇其他人討厭這道菜的真正原因為何。

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對此，有人認為「冷凍」正是一大敗筆，不僅蔬菜水分不足，保存不好的話還有冰箱味，再加上調味不佳，根本就是災難一場，「冷凍蔬菜不新鮮」、「紅蘿蔔跟青豆瞎」、「紅蘿蔔有時候中心硬外面軟」、「青豆超臭超噁」、「每次吃必卡牙縫」、「紅蘿蔔冷凍很像海綿，玉米青豆乾扁表皮粗口感差」。

▲討厭三色豆的人，看到這幕會崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人為三色豆說話，表示如果食材新鮮的話其實不難吃，「三種都很多汁，蘿蔔軟嫩、玉米和豌豆飽滿」、「吃過新鮮三色豆非冷凍的真滴好吃」。另也有人建議，可以把豌豆和胡蘿蔔換成豆干、毛豆或是馬鈴薯，大家排斥度應該就不會這麼高了。

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